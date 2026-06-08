El emotivo gesto de la esposa de Indio Solari con una fan desconsolada: "Yo le doy un beso de tu parte"
En medio de la histórica despedida de Indio Solari, su esposa Viru Solari protagonizó un conmovedor momento al consolar a una fanática desconsolada.
El inmenso dolor por la pérdida física de Indio Solari generó postales inolvidables durante su masiva despedida en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda. En medio de la profunda emotividad por el adiós al líder ricotero, su compañera de vida protagonizó una escena de absoluta humanidad que rápidamente se volvió viral.
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El abrazo de "Viru" y su tierno mensaje sobre Indio Solari
Mientras una multitud rodeaba el féretro colmado de ofrendas bajo el inmenso cartel de "INDIO 1949-infinito", una joven rompió en un llanto desconsolado. Al notar este gran nivel de angustia, Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como "Viru", decidió acercarse de inmediato hasta la valla de contención para hablarle cara a cara.
Lejos de mantener una distancia fría o protocolar, la madre de Bruno Solari tomó delicadamente el rostro de la chica con ambas manos para intentar transmitirle muchísima paz. "Tenés que estar fuerte. Dale", le pidió con profunda empatía para tratar de calmar su dolorosa congoja frente a la triste situación.
Antes de finalizar el emotivo cruce, selló el encuentro con un cálido abrazo y una frase que quedará en el recuerdo de todos: "Dale, yo le doy un beso al Indio de tu parte". Frente a esta noble actitud, los miles de presentes le agradecieron a los gritos, reconociendo su rol fundamental como la mejor compañera del cantante.
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