A qué hora empieza el paro nacional del lunes 3 de agosto

Los reclamos detrás del paro nacional

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al analizar la situación salarial de los trabajadores estatales, asegurando que los haberes deberían ser más del doble de lo que son actualmente. La jornada de protesta coincidirá además con el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, por lo que el gremio evalúa marchar de manera conjunta con la confederación docente CTERA.