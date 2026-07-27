A qué hora empieza el paro nacional del lunes 3 de agosto
La Asociación Trabajadores del Estado confirmó un paro nacional para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por mejoras salariales y contra despidos.
La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado resolvió convocar a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía el lunes 3 de agosto. La medida fue definida durante un plenario sindical tras denunciar una drástica pérdida del poder adquisitivo en el sector público y el ajuste en diversos organismos estatales.
Los reclamos detrás del paro nacional
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al analizar la situación salarial de los trabajadores estatales, asegurando que los haberes deberían ser más del doble de lo que son actualmente. La jornada de protesta coincidirá además con el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, por lo que el gremio evalúa marchar de manera conjunta con la confederación docente CTERA.
Desde el sindicato advirtieron que durante el año 2026 los aumentos en la Administración Pública Nacional alcanzaron un 12,9% hasta junio, quedando por debajo de una inflación que registró un 16,9% en el mismo período. Asimismo, remarcaron que el poder adquisitivo del sector acumuló una caída del 45%, contrapuesto a un incremento superior al 900% en las tarifas de servicios públicos.
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Conflicto en el sector público y nuevas movilizaciones
La medida de fuerza busca visibilizar el fuerte impacto del endeudamiento de los trabajadores y el cierre o vaciamiento de dependencias clave del Estado. Según detallaron desde la conducción gremial, la falta de actualización salarial empujó a muchos empleados a recurrir a créditos informales para cubrir sus gastos cotidianos.
Además de la movilización prevista para el 3 de agosto, ATE confirmó que participará activamente en la Jornada Nacional de Lucha programada para el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo por el Día de San Cayetano.
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