Después del veranito viene un tormentón gélido de cuatro días que bajará diez grados la temperatura del AMBA
El pronóstico del tiempo anticipa un fuerte tormentón que traerá intenso frío y hará caer la temperatura drásticamente en todo el AMBA durante cuatro días.
Luego de disfrutar jornadas primaverales inusuales para esta época, los habitantes del AMBA deberán prepararse para un cambio rotundo. El pronóstico del tiempo indica el ingreso de un tormentón con aire muy frío que provocará una abrupta caída de la temperatura, marcando un período de inestabilidad climática.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó la Resolución 317-2026 y hay fin de semana largo con feriado para más de 100.000 personas
Cómo afectará el tormentón y el frío a la temperatura del AMBA
Según los datos meteorológicos, el mal tiempo se instalará firmemente antes del próximo fin de semana, desplegando un escenario pasado por agua y con marcas térmicas en picada. El fenómeno afectará directamente la rutina de millones de personas con las siguientes condiciones:
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Viernes 31 de julio: La jornada iniciará con cielo cubierto, evolucionando hacia lluvias débiles y una fuerte tormenta hacia la tarde y la noche, alcanzando una máxima de 19°C y una mínima de 12°C.
Sábado 1 de agosto: El mal tiempo continuará con una marcada inestabilidad y lluvias durante la madrugada y la mañana, presentando luego cielo cubierto hacia la tarde con una máxima de 18°C.
Domingo 2 de agosto: Se sentirá el brusco descenso de la temperatura con una máxima de solo 13°C y mínima de 10°C, predominando el cielo nublado durante la jornada y regresando la precipitación por la noche.
Lunes 3 de agosto: Las lluvias persistirán en la madrugada, con el termómetro descendiendo hasta los 9°C de mínima y alcanzando apenas 15°C de máxima frente a la ola de frío.
Para el martes 4 de agosto, el frío polar se sentirá aún más fuerte en la zona, ya que se espera una temperatura mínima de apenas 7°C y una máxima de 18°C, acompañada de nubes y claros a lo largo de todo el día.
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