Después del veranito viene un tormentón gélido de cuatro días que bajará diez grados la temperatura del AMBA

Viernes 31 de julio: La jornada iniciará con cielo cubierto, evolucionando hacia lluvias débiles y una fuerte tormenta hacia la tarde y la noche, alcanzando una máxima de 19°C y una mínima de 12°C.

Sábado 1 de agosto: El mal tiempo continuará con una marcada inestabilidad y lluvias durante la madrugada y la mañana, presentando luego cielo cubierto hacia la tarde con una máxima de 18°C.

Domingo 2 de agosto: Se sentirá el brusco descenso de la temperatura con una máxima de solo 13°C y mínima de 10°C, predominando el cielo nublado durante la jornada y regresando la precipitación por la noche.