El Gobierno avaló aumento retroactivo de salario básico y trabajadores en blanco de 738/16 cobrarán $2.620.639

Con esta actualización de las escalas, la categoría más alta del convenio, correspondiente a los Guardavidas, alcanzará un salario básico de $1.747.093 en el mes de octubre. Al sumar el impacto del Medio Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) que se liquida a fin de año, estos trabajadores percibirán un piso de $2.620.639 durante diciembre. Por su parte, los supervisores cobrarán un básico de $1.539.698 y el personal de limpieza llegará a $1.112.451 al cierre del trimestre.