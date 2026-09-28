El Gobierno avaló aumento retroactivo de salario básico y trabajadores en blanco de 738/16 cobrarán $2.620.639
UTEDYC acordó un nuevo aumento para gimnasios. Esta mejora de salario incluye tramos acumulativos y una revisión clave pautada para el mes de noviembre.
La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y la Cámara de Gimnasios de Argentina cerraron un nuevo aumento para los empleados del Convenio Colectivo de Trabajo 738/16. El entendimiento establece una recomposición del salario mínimo del 5,28% que se aplicará de manera acumulativa durante el trimestre de agosto a octubre.
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Cómo se paga el aumento de salario y los montos retroactivos
El incremento pactado en las paritarias se distribuirá en tres etapas: un 1,9% en agosto, un 1,7% en septiembre y un 1,6% en octubre. Debido a la fecha en que fue rubricada la firma, el acuerdo determina que las diferencias correspondientes a agosto deberán ser reliquidadas y abonadas de forma retroactiva junto con los haberes del mes de septiembre.
Con esta actualización de las escalas, la categoría más alta del convenio, correspondiente a los Guardavidas, alcanzará un salario básico de $1.747.093 en el mes de octubre. Al sumar el impacto del Medio Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) que se liquida a fin de año, estos trabajadores percibirán un piso de $2.620.639 durante diciembre. Por su parte, los supervisores cobrarán un básico de $1.539.698 y el personal de limpieza llegará a $1.112.451 al cierre del trimestre.
El acta firmada incluye además una estricta cláusula de absorción para los bonos que pudieran surgir por decreto del Gobierno nacional y pauta una nueva revisión salarial en noviembre para evaluar la evolución económica del sector antes de que finalice el año.
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