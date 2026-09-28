Escalofriante peritaje por el femicidio de Agostina Vega: los hallazgos en el celular de Claudio Barrelier
Se conocieron los hallagos de fotos eliminadas, chats previos y búsquedas clave en el celular del acusado del femicidio.
La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó elementos probatorios de extrema gravedad tras los peritajes tecnológicos realizados sobre los dispositivos secuestrados al principal acusado, Claudio Gabriel Barrelier, y en las últimas horas se conocieron varios detalles.
Además de una nueva imputación en su contra, el análisis forense sacó a la luz material digital que reconstruye los momentos previos al crimen y deja al descubierto una serie de inquietantes hallazgos.
Caso Agostina Vega: nueva imputación y peritajes sobre decenas de dispositivos
En las últimas horas, el fiscal Juan Ávila Echenique sumó una imputación formal contra Barrelier por posesión de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas, en el marco de un expediente paralelo que se desprende de la causa principal por el asesinato.
Esta línea de investigación surgió a partir del minucioso trabajo de análisis digital efectuado sobre el material secuestrado, que abarcó cerca de 40 teléfonos celulares —dos de ellos propiedad del detenido— y una computadora entregada de manera voluntaria por su expareja, Marianela Palmero.
Las pruebas clave en el celular de Claudio Barrelier: de una foto aberrante a las búsquedas en la web
Del análisis de uno de los aparatos móviles de Barrelier, los investigadores de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) lograron recuperar chats antiguos, archivos multimedia eliminados y registros de navegación que aportan datos determinantes para la causa principal que encabeza el fiscal Raúl Garzón:
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Imágenes previas al crimen: Se recuperó una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama tomada antes del asesinato, un registro visual escalofriante que ya fue incorporado formalmente al expediente principal.
El vínculo previo y el origen del contacto: Los investigadores constataron que la relación entre ambos había comenzado semanas antes del trágico desenlace. El 22 de abril, Agostina había publicado una foto en su cuenta de Instagram junto a Barrelier en la que le agradecía su confianza y expresaba que lo quería "como a un papá". Según la reconstrucción judicial, el acusado hizo una captura de esa publicación y comenzó a escribirle por mensajería privada.
Actividad en la red: El peritaje informático también determinó que Barrelier realizó una intensa actividad en plataformas de contenido explícito, contabilizando 377 registros de búsquedas en XVIDEOS entre el 6 y el 20 de mayo de 2026.
Con estos elementos incorporados al expediente, la Justicia continúa avanzando en la reconstrucción integral de los hechos para determinar con precisión la cronología y las circunstancias que rodearon el femicidio de la joven.
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