Escalofriante peritaje por el femicidio de Agostina Vega: los hallazgos en el celular de Claudio Barrelier

Imágenes previas al crimen: Se recuperó una fotografía de la adolescente maniatada sobre una cama tomada antes del asesinato, un registro visual escalofriante que ya fue incorporado formalmente al expediente principal.

El vínculo previo y el origen del contacto: Los investigadores constataron que la relación entre ambos había comenzado semanas antes del trágico desenlace. El 22 de abril, Agostina había publicado una foto en su cuenta de Instagram junto a Barrelier en la que le agradecía su confianza y expresaba que lo quería "como a un papá". Según la reconstrucción judicial, el acusado hizo una captura de esa publicación y comenzó a escribirle por mensajería privada.