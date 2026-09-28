Lando Norris cambió su postura y le pidió disculpas a Franco Colapinto: "Me equivoqué"

El británico recordó que los errores forman parte de la competencia y que él mismo atravesó situaciones similares durante su carrera: “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite”, señaló.

RAJADÓN BRUTAL DE LANDO NORRIS TRAS EL INCIDENTE CON COLAPINTO



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El piloto de McLaren reconoció que también cometió errores

Además, dejó en claro que el episodio no modificó su relación personal con Colapinto y aseguró que ambos mantienen un buen vínculo fuera de la pista: “Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, concluyó Norris.

Sus nuevas declaraciones marcaron una diferencia evidente respecto de lo que había expresado apenas finalizada la competencia. En ese momento, el piloto de McLaren había cuestionado con dureza la maniobra del argentino y reclamado una intervención más severa por parte de la Federación Internacional del Automóvil.

“Cuesta mucho dinero; todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”, había dicho después de abandonar.

¿Cómo fue el accidente que dejó afuera a los tres pilotos?

El incidente se produjo durante la vuelta 35, luego de la salida del Auto de Seguridad provocado por el abandono de Alex Albon. En el reinicio, el pilarense intentó avanzar por el interior de la primera curva, pero bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine.

El monoplaza del argentino terminó impactando contra el auto de Gasly, su compañero de equipo. A raíz de ese contacto, el vehículo del francés se desplazó y terminó golpeando al McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron afectados por el incidente. Gasly y Norris debieron abandonar inmediatamente, mientras que Colapinto consiguió regresar a los boxes con daños en su auto.

El resultado fue especialmente negativo para el conjunto fracnés porque Gasly marchaba séptimo y estaba en condiciones de sumar seis puntos. Colapinto, por su parte, ocupaba la décima posición y tenía al alcance una unidad. El accidente terminó eliminando una posible cosecha importante para el equipo francés en una carrera donde sus dos autos estaban dentro de la zona de puntos.