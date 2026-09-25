El Gobierno avaló paritarias y un gremio cobrará $1.017.485 como salario básico inicial en octubre

Revisión en octubre

El entendimiento salarial mantendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, en el marco de la cautela que mantiene el sector frente a la evolución de la inflación y el nivel de actividad de la obra pública y privada, las partes fijaron una cláusula de seguimiento: volverán a sentarse a la mesa de negociación el 20 de octubre para evaluar el panorama económico y comenzar a diagramar los ajustes que regirán a partir de diciembre.