El Gobierno avaló paritarias y un gremio cobrará $1.017.485 como salario básico inicial en octubre
Se trata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que cerró un nuevo aumento con la conducción de Gerardo Martínez.
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), conducida por Gerardo Martínez, cerró un nuevo aumento de salarios con las cámaras empresarias del sector que establece un incremento acumulativo del 5,51% distribuido entre los meses de septiembre y noviembre.
La suba alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 y corresponde al tercer tramo de la negociación paritaria anual para el período abril 2026 – marzo 2027. El acuerdo fue rubricado junto a los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
Aumento de salarios para la UOCRA: el esquema de incrementos mes a mes
El esquema fijado por el gremio y el sector empresarial contempla reajustes escalonados que se aplicarán de forma acumulativa sobre las escalas básicas vigentes:
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Septiembre: suba del 1,9%, calculada sobre los salarios básicos al 31 de agosto.
Octubre: incremento del 1,8%, aplicado sobre la escala de septiembre.
Noviembre: ajuste del 1,7%, acumulado sobre los básicos de octubre.
De esta manera, la Zona A tendrá un básico que pasa de $999.495 en septiembre a $1.017.485 en octubre y $1.034.783 en noviembre.
Revisión en octubre
El entendimiento salarial mantendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Sin embargo, en el marco de la cautela que mantiene el sector frente a la evolución de la inflación y el nivel de actividad de la obra pública y privada, las partes fijaron una cláusula de seguimiento: volverán a sentarse a la mesa de negociación el 20 de octubre para evaluar el panorama económico y comenzar a diagramar los ajustes que regirán a partir de diciembre.
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