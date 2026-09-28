Impresionante tormenta de granizo en Córdoba causó destrozos en varias ciudades
Vecinos de varias ciudades de Córdoba compartieron imágenes del temporal. El fenómeno se registró en distintos sectores de la provincia y provocó desastres.
Una impresionante tormenta de granizo afectó este lunes a varias localidades de la provincia de Córdoba, provocando severos daños en las viviendas. El fenómeno estuvo acompañado por lluvias fuertes, ráfagas de viento sur y un brusco descenso térmico.
Los primeros reportes se registraron pasadas 5 en la zona norte de la capital, con una intensa caída de grandes piedras que dejó patios, calles y techos cubiertos de blanco en barrios como Villa Belgrano, Argüello y zonas cercanas.
Cerca de las 7 de la mañana, la tormenta afectó a otras localidades como Unquillo, Mendiolaza y una franja de las denominadas Sierras Chicas. Según testimonios de vecinos de la zona, las piedras alcanzaron el tamaño de una pelota de golf.
Fotos y videos del granizo en Córdoba
Alerta amarillo por tormentas en Córdoba
Desde el Servicio Meteorológico Nacional mantienen un alerta amarillo para distintos sectores de la provincia de Córdoba.
De acuerdo con el aviso emitido por el Sistema de Detección Temprana, se esperaban tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo para las zonas de Colón, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Punilla, San Alberto y Santa María.
Qué hacer ante un alerta por tormenta
Desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:
1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
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