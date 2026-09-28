Impresionante tormenta de granizo en Córdoba causó destrozos en varias ciudades

Qué hacer ante un alerta por tormenta

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recomiendan:

1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.

2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes

4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.