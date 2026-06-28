El look de Kelci Rose para alentar a Marcos Senesi de la Selección Argentina en su debut en el Mundial 2026
La futbolista combinó prendas clásicas con la camiseta de la Selección Argentina para apoyar a su pareja en un momento clave de su carrera.
En el marco del cierre del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrenta a Jordania en el Estadio Dallas. La jornada no solo es especial por el desempeño del equipo alternativo que dispuso Lionel Scaloni, sino también por el debut mundialista de Marcos Senesi, quien se sumó a último momento a la convocatoria.
El outfit argentino de Kelci Rose
Como no podía ser de otra manera, Kelci Rose, la futbolista inglesa de 22 años, se hizo presente en las tribunas para vivir la previa junto a los hinchas. A través de sus redes sociales, compartió con sus más de 260 mil seguidores el look elegido para la ocasión:
-
Prendas principales: Una campera con tintes argentinos, un short y, por supuesto, la camiseta número 2 que utiliza su pareja en el Tottenham.
El toque icónico: Para demostrar su fanatismo, la joven reveló que también llevaba consigo la mítica camiseta de la Selección Argentina de 1994, un gesto que fue muy aplaudido por los usuarios.
Estilo final: Con una combinación de top negro, gafas de sol y la indumentaria albiceleste, logró un outfit que se robó todas las miradas antes del pitazo inicial.
IMPORTANTE: Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026
Kelci Rose: la nueva sensación de la "Scaloneta"
Desde que se confirmó la inclusión de Senesi en la lista final, Kelci Rose ha tomado una gran notoriedad pública. Su carisma, simpatía y belleza natural la han transformado rápidamente en una de las parejas de los futbolistas más queridas por los fanáticos argentinos.
Hoy, en Dallas, vuelve a demostrar su incondicional apoyo a Marcos Senesi en lo que será su primera experiencia oficial defendiendo los colores de su país en una Copa del Mundo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario