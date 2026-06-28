El relato de Mariano Closs en el gol de penal de Lautaro Martínez para la Selección Argentina ante Jordania

En cuestión de minutos, el gol y el relato comenzaron a circular por redes sociales, donde los fanáticos argentinos destacaron la pasión del periodista para contar cada detalle de una nueva presentación de la Selección.

El tanto de Lautaro Martínez se sumó a una jornada llena de emociones para Argentina, con un equipo que volvió a contar con el apoyo de su gente y con una narración que le dio una cuota especial a cada festejo.

Además, para este encuentro Lionel Scaloni decidió presentar un equipo alternativo, teniendo en cuenta que la Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador optó por cuidar a algunos de sus principales futbolistas y darles descanso, pensando en lo que viene en la competencia.