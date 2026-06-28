El relato de Mariano Closs en el gol de penal de Lautaro Martínez para la Selección Argentina ante Jordania
La Selección Argentina encontró otro momento especial en su partido del Mundial 2026 con el gol del delantero desde los doce pasos.
El partido entre la Selección Argentina y Jordania por el Mundial 2026 tuvo varios momentos cargados de emoción para los hinchas. El equipo de Lionel Scaloni salió decidido a imponer condiciones y rápidamente comenzó a generar situaciones de peligro.
Luego del golazo de tiro libre de Gio Lo Celso, llegó una nueva escena que recorrió el mundo. Lautaro Martínez tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja desde el punto penal y no falló: tomó la pelota, definió con seguridad y marcó el tanto que desató la celebración argentina.
Pero, además de la ejecución del delantero, hubo otro protagonista que volvió a captar todas las miradas: Mariano Closs. El periodista, encargado de relatar el encuentro para Disney+, le puso su sello característico al momento y emocionó a miles de hinchas con su manera de transmitir la jugada.
El relato de Mariano Closs que volvió a emocionar
La voz de Closs se transformó una vez más en una parte fundamental de la experiencia mundialista. Su intensidad, la emoción en cada palabra y la forma de acompañar los momentos importantes hicieron que el penal de Lautaro tuviera un impacto todavía mayor.
En cuestión de minutos, el gol y el relato comenzaron a circular por redes sociales, donde los fanáticos argentinos destacaron la pasión del periodista para contar cada detalle de una nueva presentación de la Selección.
El tanto de Lautaro Martínez se sumó a una jornada llena de emociones para Argentina, con un equipo que volvió a contar con el apoyo de su gente y con una narración que le dio una cuota especial a cada festejo.
Además, para este encuentro Lionel Scaloni decidió presentar un equipo alternativo, teniendo en cuenta que la Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026. El entrenador optó por cuidar a algunos de sus principales futbolistas y darles descanso, pensando en lo que viene en la competencia.
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