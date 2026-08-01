El supermercado que está liquidando celulares con 30% de rebaja y en 6 cuotas sin interés

El consumo masivo no repunta, pero creció la venta de televisores

Mientras los supermercados continúan reforzando sus promociones, distintos relevamientos privados muestran que el consumo masivo todavía atraviesa un escenario complejo. Durante junio, las ventas registraron una caída interanual y el primer semestre cerró con un balance negativo para la mayoría de los canales tradicionales.

De acuerdo con informes del sector, los supermercados y autoservicios acumularon bajas en sus niveles de ventas, impulsadas principalmente por la pérdida del poder adquisitivo y la prioridad de los consumidores por los gastos esenciales. Rubros como alimentos perecederos, productos de limpieza e higiene fueron algunos de los más afectados.

Sin embargo, hubo excepciones. El Mundial de Fútbol 2026 generó un fuerte impulso en la venta de productos electrónicos, especialmente televisores. Según relevamientos privados, las ventas de TV crecieron significativamente durante junio, favorecidas por las promociones, los descuentos y los planes de financiación que ofrecieron las principales cadenas comerciales.

Además del aumento en la cantidad de unidades vendidas, también se observó una mayor demanda de equipos de última generación, especialmente televisores 4K y modelos de gran tamaño, reflejando una tendencia hacia la renovación tecnológica impulsada por los eventos deportivos y las ofertas especiales disponibles durante ese período.