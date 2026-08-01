El supermercado que está liquidando celulares con 30% de rebaja y en 6 cuotas sin interés
Una reconocida cadena de supermercados lanzó importantes descuentos en celulares de distintas marcas.
En medio de un escenario en el que el consumo masivo todavía no logra recuperarse, las principales cadenas de supermercados continúan apostando por promociones, descuentos y planes de financiación para atraer clientes. Dentro de ese contexto, un supermercado renovó sus ofertas en tecnología y lanzó una campaña que incluye importantes rebajas en teléfonos celulares.
La propuesta contempla equipos de diferentes gamas y marcas reconocidas, con descuentos que en algunos casos llegan al 30% y la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. Incluso, determinados modelos premium cuentan con planes de hasta 12 cuotas, facilitando el acceso a dispositivos de mayor valor.
Supermercado Carrefour vende celulares con hasta 30% de descuento
Durante esta campaña, Carrefour ofrece promociones sobre distintos modelos de celulares, combinando descuentos directos y opciones de financiación. En algunos casos, ambos beneficios pueden aplicarse al mismo tiempo, mientras que en otros la rebaja corresponde únicamente a compras realizadas en un solo pago.
Entre algunos de los equipos incluidos en las promociones aparecen:
- Xiaomi Redmi Note 14 (128 GB): $589.999, con 28% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Tecno Spark 30 Pro (128 GB): $425.099, con 29% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Motorola G17 (128 GB): $349.000, con 10% de descuento en un pago y 6 cuotas sin interés.
- Samsung Galaxy A36 (256 GB): $999.000, disponible en 12 cuotas sin interés.
- Motorola Moto G14: $376.922, con 16% de descuento.
- iPhone 16 (256 GB): $2.206.153, con 44% de descuento, disponible mediante envío.
- Tecno Camon 30S Pro: $699.999, con 6% de descuento y 6 cuotas sin interés.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: $3.746.548, con 38% de descuento, disponible mediante envío.
- Redmi Note 15 Pro: $939.999, con 29% de descuento y 6 cuotas sin interés.
Estas promociones buscan incentivar la compra de productos tecnológicos, uno de los rubros que mostró un mejor desempeño durante los últimos meses gracias a las facilidades de pago y a la posibilidad de comparar precios entre diferentes canales de venta.
El consumo masivo no repunta, pero creció la venta de televisores
Mientras los supermercados continúan reforzando sus promociones, distintos relevamientos privados muestran que el consumo masivo todavía atraviesa un escenario complejo. Durante junio, las ventas registraron una caída interanual y el primer semestre cerró con un balance negativo para la mayoría de los canales tradicionales.
De acuerdo con informes del sector, los supermercados y autoservicios acumularon bajas en sus niveles de ventas, impulsadas principalmente por la pérdida del poder adquisitivo y la prioridad de los consumidores por los gastos esenciales. Rubros como alimentos perecederos, productos de limpieza e higiene fueron algunos de los más afectados.
Sin embargo, hubo excepciones. El Mundial de Fútbol 2026 generó un fuerte impulso en la venta de productos electrónicos, especialmente televisores. Según relevamientos privados, las ventas de TV crecieron significativamente durante junio, favorecidas por las promociones, los descuentos y los planes de financiación que ofrecieron las principales cadenas comerciales.
Además del aumento en la cantidad de unidades vendidas, también se observó una mayor demanda de equipos de última generación, especialmente televisores 4K y modelos de gran tamaño, reflejando una tendencia hacia la renovación tecnológica impulsada por los eventos deportivos y las ofertas especiales disponibles durante ese período.
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