Los descuentos de hasta 60% disponibles: en qué supermercados encontrarlos

Cómo comprar en Coto con los mejores descuentos del mes

Por su parte, Coto mantiene algunas de las promociones más buscadas por los consumidores. Entre ellas se destacan descuentos de hasta 50% en artículos de bazar, vajilla, vasos y copas.

La cadena también continúa ofreciendo importantes rebajas en productos de carnicería y categorías vinculadas al hogar, uno de los sectores donde concentra gran parte de sus promociones.

Uno de los beneficios más atractivos sigue siendo el 30% de descuento para quienes paguen con Visa Débito NFC los días jueves. La promoción se aplica directamente en línea de caja y permite obtener el ahorro de manera inmediata.

Para quienes prefieren financiar compras de mayor valor, Coto mantiene opciones de hasta 24 cuotas sin interés en determinados electrodomésticos seleccionados.

Además de Carrefour y Coto, Jumbo también anunció descuentos de hasta 60% en productos de electro y hogar comprados a través de su página web y aplicación móvil, convirtiéndose en otra alternativa para quienes buscan aprovechar las últimas promociones de mayo.