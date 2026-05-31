Los descuentos de hasta 60% disponibles: en qué supermercados encontrarlos
Durante los últimos días, varias cadenas de supermercado anunciaron descuentos que alcanzan hasta el 60% en productos seleccionados, además de cuotas sin interés y beneficios con tarjetas y billeteras virtuales.
Las promociones abarcan desde alimentos y artículos de limpieza hasta electrodomésticos, tecnología y productos para el hogar. Con una buena planificación, es posible reducir considerablemente el gasto final de la compra.
Qué ofertas de Carrefour se pueden aprovechar esta semana
Carrefour decidió reforzar sus promociones en los sectores de tecnología y hogar. Entre las ofertas más destacadas aparecen televisores, heladeras y aires acondicionados con importantes rebajas y planes de financiación.
La cadena ofrece hasta 12 cuotas sin interés en distintos electrodomésticos y hasta 9 cuotas sin interés en notebooks seleccionadas. Estas promociones buscan facilitar el acceso a productos de mayor valor.
Además, quienes utilicen la Cuenta Digital Carrefour o la tarjeta propia del supermercado pueden acceder a un 20% de descuento en compras online durante los jueves, sujeto a condiciones y topes de reintegro.
También existen promociones acumulables en productos de almacén y beneficios especiales para jubilados y beneficiarios de programas sociales.
Cómo comprar en Coto con los mejores descuentos del mes
Por su parte, Coto mantiene algunas de las promociones más buscadas por los consumidores. Entre ellas se destacan descuentos de hasta 50% en artículos de bazar, vajilla, vasos y copas.
La cadena también continúa ofreciendo importantes rebajas en productos de carnicería y categorías vinculadas al hogar, uno de los sectores donde concentra gran parte de sus promociones.
Uno de los beneficios más atractivos sigue siendo el 30% de descuento para quienes paguen con Visa Débito NFC los días jueves. La promoción se aplica directamente en línea de caja y permite obtener el ahorro de manera inmediata.
Para quienes prefieren financiar compras de mayor valor, Coto mantiene opciones de hasta 24 cuotas sin interés en determinados electrodomésticos seleccionados.
Además de Carrefour y Coto, Jumbo también anunció descuentos de hasta 60% en productos de electro y hogar comprados a través de su página web y aplicación móvil, convirtiéndose en otra alternativa para quienes buscan aprovechar las últimas promociones de mayo.
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