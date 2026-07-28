El supermercado que vende celulares con 30% de descuento y cuotas sin interés

En algunos casos, las promociones permiten combinar el descuento con la financiación, por lo que el cliente puede acceder a una rebaja sobre el precio del producto y, al mismo tiempo, dividir el pago en cuotas sin interés. En otros modelos, el descuento se aplica únicamente para compras realizadas en un solo pago.

Además de la financiación, la cadena suele ofrecer promociones exclusivas para compras realizadas a través de su tienda online, donde algunos productos cuentan con envío a domicilio y una mayor disponibilidad de stock que en determinadas sucursales físicas.

Las ofertas pueden modificarse según la disponibilidad de cada tienda, el canal de venta y la vigencia de la promoción. Por ese motivo, quienes estén interesados en cambiar su celular deberían revisar las condiciones antes de concretar la compra y verificar si el modelo elegido mantiene el descuento o el plan de cuotas.

Con este tipo de campañas, Carrefour busca impulsar las ventas del segmento de tecnología y brindar alternativas para que más consumidores puedan renovar su smartphone aprovechando precios rebajados y opciones de financiación que alivian el impacto del gasto en el presupuesto familiar.