El supermercado que vende celulares con 30% de descuento y cuotas sin interés
La cadena ofrece rebajas de hasta el 30% en modelos seleccionados y la posibilidad de pagarlos en cuotas sin interés.
Cambiar el celular puede representar un gasto importante, por eso las promociones y los planes de financiación se volvieron una alternativa muy buscada por los consumidores. En ese contexto, una cadena de supermercados lanzó nuevas ofertas en teléfonos de distintas marcas con descuentos y beneficios para facilitar la compra.
Estas iniciativas alcanzan a equipos de diferentes gamas, desde modelos de entrada hasta smartphones con prestaciones más avanzadas, lo que permite que cada usuario encuentre una opción acorde a su presupuesto y sus necesidades.
Supermercado Carrefour vende celulares con hasta 30% de descuento
Entre las promociones vigentes, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 30% en una amplia selección de celulares de marcas reconocidas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Tecno, entre otras.
Dentro de los modelos incluidos en las ofertas aparecen equipos como el Xiaomi Redmi Note 14, el Tecno Spark 30 Pro, el Motorola G17, el Samsung Galaxy A36, el Moto G14, el Tecno Camon 30S Pro, el Redmi Note 15 Pro, además de otros dispositivos de distintas gamas.
Uno de los principales beneficios es que varios de estos teléfonos pueden abonarse en hasta seis cuotas sin interés, mientras que algunos modelos de mayor valor cuentan con planes de financiación de hasta 12 cuotas, dependiendo del equipo seleccionado y de las condiciones de compra.
En algunos casos, las promociones permiten combinar el descuento con la financiación, por lo que el cliente puede acceder a una rebaja sobre el precio del producto y, al mismo tiempo, dividir el pago en cuotas sin interés. En otros modelos, el descuento se aplica únicamente para compras realizadas en un solo pago.
Además de la financiación, la cadena suele ofrecer promociones exclusivas para compras realizadas a través de su tienda online, donde algunos productos cuentan con envío a domicilio y una mayor disponibilidad de stock que en determinadas sucursales físicas.
Las ofertas pueden modificarse según la disponibilidad de cada tienda, el canal de venta y la vigencia de la promoción. Por ese motivo, quienes estén interesados en cambiar su celular deberían revisar las condiciones antes de concretar la compra y verificar si el modelo elegido mantiene el descuento o el plan de cuotas.
Con este tipo de campañas, Carrefour busca impulsar las ventas del segmento de tecnología y brindar alternativas para que más consumidores puedan renovar su smartphone aprovechando precios rebajados y opciones de financiación que alivian el impacto del gasto en el presupuesto familiar.
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