Un supermercado liquida electrodomésticos con hasta 40% de descuento

Las promociones pueden variar según la sucursal, la disponibilidad de stock y el canal de compra, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de realizar la operación.

Gracias a estas ofertas, Carrefour busca facilitar la compra de electrodomésticos en un contexto donde muchos consumidores priorizan las promociones y los descuentos para cuidar el presupuesto familiar.