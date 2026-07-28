Un supermercado liquida electrodomésticos con hasta 40% de descuento
La cadena ofrece rebajas en distintos productos y financiación en artículos seleccionados.
Quienes estén pensando en renovar algún ambiente de la casa o reemplazar un electrodoméstico pueden encontrar una buena oportunidad en esta cadena, que reforzó sus promociones con descuentos en diferentes categorías y beneficios especiales para determinados medios de pago.
Las ofertas alcanzan productos de uso cotidiano como heladeras, lavarropas, televisores, pequeños electrodomésticos y otros artículos para el hogar, con rebajas que pueden representar un importante ahorro.
Supermercado Carrefour vende electrodomésticos con hasta 40% de descuento
Dentro de las promociones vigentes, Carrefour ofrece hasta un 40% de descuento en una selección de electrodomésticos disponibles tanto en sus sucursales como en la tienda online.
Entre los productos incluidos pueden encontrarse heladeras, lavarropas, cocinas, televisores, microondas, aspiradoras, cafeteras, licuadoras, pavas eléctricas y freidoras de aire, entre otros artículos para equipar el hogar.
Además de las rebajas directas, en muchos casos la cadena suma planes de financiación en cuotas y promociones exclusivas con determinados bancos, billeteras virtuales y tarjetas adheridas, lo que permite acceder a un mayor ahorro.
Las promociones pueden variar según la sucursal, la disponibilidad de stock y el canal de compra, por lo que se recomienda consultar las condiciones antes de realizar la operación.
Gracias a estas ofertas, Carrefour busca facilitar la compra de electrodomésticos en un contexto donde muchos consumidores priorizan las promociones y los descuentos para cuidar el presupuesto familiar.
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