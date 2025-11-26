Enzo Pérez no seguiría en River en 2026 y se iría junto a otras glorias de la final de Madrid

A sus 39 años, el mendocino cerraría su ciclo tras una temporada irregular, en la que fue perdiendo protagonismo más allá de sus titularidades recientes ante Vélez y Racing en el Clausura. Aunque el entrenador había sido quien lo llamó en enero para propiciar su regreso desde Estudiantes, el “pésimo trimestre” llevó al Muñeco a impulsar una renovación profunda.