Enzo Pérez no seguiría en River en 2026 y se iría junto a otras glorias de la final de Madrid
El volante no sería tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y dejaría el Millonario en 2026, al igual que Nacho Fernández, Milton Casco y Pity Martínez.
Tras la eliminación ante Racing y en medio del hermetismo sobre su futuro, Enzo Pérez quedó prácticamente afuera del River que proyecta Marcelo Gallardo para 2026. El capitán, que siempre mantuvo cautela pública sobre su continuidad, no sería tenido en cuenta por el entrenador y dejaría el club a fin de año.
A sus 39 años, el mendocino cerraría su ciclo tras una temporada irregular, en la que fue perdiendo protagonismo más allá de sus titularidades recientes ante Vélez y Racing en el Clausura. Aunque el entrenador había sido quien lo llamó en enero para propiciar su regreso desde Estudiantes, el “pésimo trimestre” llevó al Muñeco a impulsar una renovación profunda.
Esa depuración incluye también a otras tres glorias de Madrid: Ignacio Fernández, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez, todos con contrato vigente hasta diciembre y sin renovación a la vista. La idea de la dirigencia y del cuerpo técnico es no extender el vínculo de ninguno de ellos.
Con este panorama, los únicos campeones de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que continuarán en River serían Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero. El resto de los futbolistas con contrato a punto de vencer —incluidos Federico Gattoni y Miguel Borja— no renovarían. Además, la dirigencia está dispuesta a escuchar ofertas por nombres importantes: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio también podrían cambiar de aire si llegan propuestas convincentes.
Los números de Enzo Pérez en la temporada de River
Luego de la caída frente a Racing, Enzo Pérez evitó confirmar cualquier decisión respecto a su futuro: “Todavía no, como lo dije la vez contra Vélez. Lo que menos me importa es eso. Masticar esta bronca y después se analizará bien. No sé, pasan muchas situaciones, muchas cosas. Lo que menos pienso es eso. Trato de enfocarme en donde me tengo que enfocar…”, afirmó.
