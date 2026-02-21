A 30 años de "Comfort y música para volar", Sobredosis de Soda presenta "Vuelo stereo"

Embed - Sobredosis de Soda on Instagram: "Nuestro Buenos Aires querido… Estamos felices de anunciar que el sábado 18 de abril estaremos en el @teatrocoliseo presentando VUELO STEREO, nuestra nueva gira. A 30 años de Comfort y Música para Volar, llega un show único que reinterpreta el espíritu de aquel histórico unplugged desde una mirada actual. Clásicos transformados en versiones lounge, íntimas y profundas, en un formato que se expande con electrónica, teclados y cuerdas. Un viaje sonoro envolvente y emocional. Un homenaje que no mira atrás: vuela hacia adelante. Los esperamos para cantar juntos los clásicos de Soda y Gustavo, y compartir ese ritual que solo existe cuando estamos todos ahí, en la misma frecuencia. Tickets ya disponibles en el link de la bio ¡Los esperamos! #sobredosisdesoda Créditos del arte: - Diseñador @matifernandezmusica - Foto @flboranph"

