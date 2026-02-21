A 30 años de "Comfort y música para volar", Sobredosis de Soda presenta "Vuelo stereo"
Un espectáculo conceptual que reimagina el universo sonoro del MTV Unplugged de Soda Stereo con una mirada contemporánea, electrónica y cinematográfica.
En 2026 se cumplen 30 años de “Comfort y Música para Volar”, el histórico MTV Unplugged que marcó un punto de inflexión en el rock en español. Lejos del formato acústico convencional, aquel álbum redefinió la manera de reinterpretar un repertorio propio, con una estética lounge, introspectiva y sofisticada que amplió los límites sonoros de Soda Stereo.
Para celebrar este aniversario, Sobredosis de Soda presenta “Vuelo Stereo”, un espectáculo especial que retoma ese espíritu innovador y lo proyecta hacia el presente. No se trata de una reconstrucción nostálgica ni de una réplica escénica, sino de una reinterpretación conceptual que imagina cómo podría expandirse hoy aquel universo musical.
El show propone un recorrido por las canciones de Comfort y Música para Volar y suma nuevas lecturas de clásicos del catálogo de la banda, transformados bajo la misma lógica estética: climas envolventes, versiones íntimas, texturas electrónicas y una sonoridad que conserva la potencia emocional del repertorio original.
El formato base de trío se expande con la incorporación de electrónica, teclados y cuerdas, generando una experiencia sonora profunda y cinematográfica. La puesta prioriza la atmósfera y la narrativa musical por sobre la cronología, en un concierto conceptual de aproximadamente 90 minutos.
Fiel a la visión artística de Gustavo Cerati —marcada por la evolución permanente y la búsqueda de nuevos horizontes—, “Vuelo Stereo” parte del legado para dialogar con el presente.
Reconocida a nivel internacional por la solidez de su propuesta artística, Sobredosis de Soda viene de realizar el Stereo Tour 2025, con 74 conciertos en 64 ciudades de 20 países y más de 100.000 espectadores, consolidándose como uno de los proyectos dedicados a la obra de Soda Stereo con mayor proyección global.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario