J Quiles y Lenny Tavárez lanzaron su álbum en conjunto "Superarte"

Estructurado como Lado A (Justin) y Lado B (Lenny), el álbum simboliza el equilibrio entre contraste y unidad. Lo suave frente a lo crudo, lo romántico frente a lo intenso, la luz y la sombra conviven en una narrativa cohesionada que trasciende la colección de canciones para convertirse en una obra conceptual con identidad cinematográfica y vocación atemporal. El universo visual que acompaña el proyecto refuerza esta visión mediante contrastes marcados, juegos de sombras, grano cinematográfico y una estética minimalista que prioriza la permanencia sobre la tendencia.

SUPERARTE también reúne a figuras clave de la escena urbana actual, incluyendo a Blessd, Eladio Carrión, J Balvin, Jowell & Randy, Sech y Dalex, ampliando el alcance sonoro del proyecto sin perder coherencia conceptual.

El universo del álbum comenzó a revelarse con los sencillos previamente lanzados. “THANK YOU BB” marcó el regreso al reggaetón que se siente, fusionando la nostalgia del perreo clásico con una producción moderna y pulida. “LAS NEAS”, junto a Blessd, rindió homenaje a Medellín y su cultura urbana con un sonido crudo y auténtico que conecta el barrio con la narrativa conceptual del proyecto. Más recientemente, “ESPACIO” presentó la faceta más romántica y madura del dúo, moviéndose entre el afro y un reggaetón suave que habla de intención, manifestación y equilibrio emocional.