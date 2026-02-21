Peces Raros y Nick Warren lanzaron "Circular"

El lanzamiento de Circular se presenta junto a un videoclip que sigue a Nick Warren y Peces Raros a través de la ciudad de Buenos Aires, en un recorrido cíclico donde el brutalismo urbano dialoga con una experiencia profundamente sensorial. El desplazamiento constante, sin un punto de inicio ni de cierre definidos, refuerza la idea de movimiento perpetuo y repetición, en sintonía con la lógica hipnótica del track. El video fue dirigido por Lautaro Esposito, con el apoyo de producción de The Movement.