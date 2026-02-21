Peces Raros y Nick Warren lanzaron "Circular"
La colaboración se reconfigura desde una mirada actual, combinando narrativa electrónica y tensión rítmica.
Circular es el nuevo lanzamiento de Peces Raros en colaboración con Nick Warren, disponible en todas las plataformas desde el viernes 19 de febrero a través del sello Gonna Go Records. El track se apoya en un industrial beat preciso y persistente, atravesado por una atmósfera ochentosa que sintetiza el encuentro entre la herencia británica y la potencia contemporánea de la electrónica argentina.
Luego de un paso estelar por los Festivales Ultra y Cosquín Rock ante miles de personas, Peces Raros anunció que se suma como opening a la gira de Rüfüs du Sol en las ciudades de Washington y CDMX, además de Medellín y Bogotá.
La colaboración nació a partir de un intercambio creativo durante una noche compartiendo escenario en Ibiza, donde Warren evocó un pulso ligado a su juventud en Inglaterra y a la escena industrial que marcó la identidad de Bristol en los años 80. Esa referencia se reconfigura en Circular desde una mirada actual, combinando narrativa electrónica y tensión rítmica.
El track encuentra en Buenos Aires no un escenario, sino una lógica urbana: repetición, movimiento y fricción convertidos en forma sonora. El lanzamiento se presenta junto a un videoclip dirigido por Lautaro Esposito, con producción de The Movement, que acompaña el concepto del track a través de un recorrido cíclico por la ciudad.
Peces Raros es uno de los proyectos más sólidos y singulares de la escena electrónica argentina. Con una identidad que cruza electrónica, rock y una fuerte impronta visual, el dúo construyó un lenguaje propio que dialoga tanto con la pista como con el formato canción. Su recorrido combina una búsqueda estética consistente, una producción de alto nivel y una proyección internacional en constante expansión, posicionándose como una referencia contemporánea dentro del nuevo mapa de la electrónica latinoamericana.
El lanzamiento de Circular se presenta junto a un videoclip que sigue a Nick Warren y Peces Raros a través de la ciudad de Buenos Aires, en un recorrido cíclico donde el brutalismo urbano dialoga con una experiencia profundamente sensorial. El desplazamiento constante, sin un punto de inicio ni de cierre definidos, refuerza la idea de movimiento perpetuo y repetición, en sintonía con la lógica hipnótica del track. El video fue dirigido por Lautaro Esposito, con el apoyo de producción de The Movement.
