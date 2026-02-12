Yandel hizo "perrear" a Buenos Aires con su show sinfónico
La leyenda del reguetón repasó sus clásicos con una orquesta en vivo y convirtió la noche en un viaje directo a la memoria de toda una generación.
Yandel deslumbró con un show sinfónico que combinó la potencia del reguetón con la elegancia de una orquesta en vivo, en una puesta imponente que hizo vibrar a sus fanáticos de principio a fin. El artista puertorriqueño apostó por una propuesta diferente, en la que sus hits más icónicos cobraron nueva vida gracias a arreglos musicales que realzaron cada acorde.
El arranque marcó el pulso de la noche con “Puño de Tito”: en medio del fervor, el perreo y la euforia total del público, lanzó una cuenta regresiva simbólica que fue desde los 2000 hasta 2026 mientras sonaba el tema, desatando una explosión en el Movistar y haciendo que varios volvieran directo al pasado.
Desde los primeros compases, el público acompañó con euforia un repertorio cargado de clásicos que marcaron una época. Canciones como “Encantadora”, “Nunca Me Olvides” y “Moviendo Caderas” se fusionaron con versiones sinfónicas de himnos de su etapa junto a Wisin & Yandel, entre ellos “Rakata”, “Pam Pam”, “Sexy Movimiento” y “Algo Me Gusta de Ti”, generando uno de los puntos más altos y más picantes de la noche.
La orquesta, precisa y potente,y compuesta por integrantes de diversas edades, estuvo a la altura de cada interpretación, aportando matices que transformaron los temas sin perder su esencia bailable y de perreo intenso. La combinación de cuerdas, vientos y percusión acompañó la energía característica de Yandel, que se mostró cercano y agradecido con sus seguidores.
El resultado fue un espectáculo cargado de nostalgia, fiesta y pura adrenalina, en el que cada canción funcionó como un puente hacia recuerdos compartidos. Años después de su lanzamiento, estos temas siguen despertando la misma intensidad: el Movistar se convirtió en una pista gigante que confirmó la vigencia de Yandel y el impacto de su música en varias generaciones.
