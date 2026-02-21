Lenny Tavárez y J Quiles anunciaron fecha en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

Con más de cinco mil millones de reproducciones combinadas y colaboraciones junto a figuras como Karol G, Daddy Yankee y Maluma, Justin Quiles reafirma su lugar como uno de los compositores más influyentes del movimiento. Lenny Tavárez, por su parte, se consolida como una de las voces más versátiles y visionarias del género, con una identidad artística cada vez más sólida y proyección internacional.

El show del 30 de mayo en Tecnópolis será la oportunidad de vivir SUPERARTE en formato en vivo: una puesta pensada para potenciar la narrativa del álbum y recorrer también los grandes éxitos que marcaron la carrera de ambos artistas.Una noche que celebra la evolución, la hermandad y el verdadero arte urbano.

Venta de entradas

Preventa Galicia Visa: lunes 23 de febrero desde las 12hs por CentralTicket

Venta general: miércoles 25 de febrero desde las 12hs por CentralTicket