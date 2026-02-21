Lenny Tavárez y J Quiles anunciaron fecha en Argentina: cómo y cuándo comprar las entradas
Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, las dos figuras clave del urbano latino llegan al país para brindar un show único.
El fenómeno urbano suma una nueva cita imperdible en Argentina: Justin Quiles y Lenny Tavárez se presentarán el 30 de mayo en el Arena Tecnópolis, en un show que marcará la llegada oficial de SUPERARTE a los escenarios locales.
Luego del lanzamiento de su esperado álbum colaborativo, el dúo creativo confirma una noche que promete convertirse en uno de los grandes eventos urbanos del año. SUPERARTE no es solo una producción conjunta: es un manifiesto artístico que redefine la hermandad dentro del género y consolida el legado de ambos como intérpretes y compositores fundamentales de la escena latina.
El disco —ya disponible en todas las plataformas digitales— explora la dualidad entre contraste y unidad: lo romántico y lo intenso, lo suave y lo crudo, la luz y la sombra. Con una narrativa conceptual y estética cinematográfica, el proyecto trasciende la lógica de una simple colección de canciones para convertirse en una obra integral.
El título encierra un poderoso doble significado: por un lado, “Súper Arte” como declaración de la música en su máxima expresión; por otro, “superarse” como proceso constante de evolución y crecimiento artístico. Lejos de competir, Justin y Lenny se unen para elevar el estándar creativo del movimiento urbano.
El álbum incluye colaboraciones de peso como Blessd, Eladio Carrión, J Balvin, Jowell & Randy, Sech y Dalex, ampliando el universo sonoro del proyecto sin perder cohesión conceptual. Entre los temas destacados se encuentran “THANK YOU BB”, un regreso al reggaetón nostálgico con producción moderna; “LAS NEAS”, homenaje a la cultura urbana de Medellín; y “ESPACIO”, que muestra su faceta más romántica y madura.
Con más de cinco mil millones de reproducciones combinadas y colaboraciones junto a figuras como Karol G, Daddy Yankee y Maluma, Justin Quiles reafirma su lugar como uno de los compositores más influyentes del movimiento. Lenny Tavárez, por su parte, se consolida como una de las voces más versátiles y visionarias del género, con una identidad artística cada vez más sólida y proyección internacional.
El show del 30 de mayo en Tecnópolis será la oportunidad de vivir SUPERARTE en formato en vivo: una puesta pensada para potenciar la narrativa del álbum y recorrer también los grandes éxitos que marcaron la carrera de ambos artistas.Una noche que celebra la evolución, la hermandad y el verdadero arte urbano.
Venta de entradas
Preventa Galicia Visa: lunes 23 de febrero desde las 12hs por CentralTicket
Venta general: miércoles 25 de febrero desde las 12hs por CentralTicket
