A 78 años del nacimiento de Freddy Mercury, la historia de "Don't stop me now"

“Don’t stop me now”, uno de los picos de la transgresión de Freddie Mercury

“Don’t stop me now”, del disco “Jazz”, no fue uno de esos éxitos inmediatos de Queen. De hecho, la historia dice que Freddie Mercury no llegó a tocarla en vivo en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, con el tiempo fue ganando popularidad y el último gran salto en este sentido se dio con la película autobiográfica “Bohemian Rhapsody”.

Por si esto fuera poco este tema, que era una creación pura de Freddie Mercury, en su momento no era tomado de la mejor forma por sus compañeros de grupo, especialmente por Brian May, motivo por el que seguramente su inclusión no fue prioritaria en los shows de la gira de presentación del disco.

El motivo por el que a sus compañeros no le gustaba el tema es el mismo por el que fue tan disruptivo para la época. Con su capacidad lírica inigualable, en esta canción Freddie le dio rienda suelta a hablar de su vida en esa época, donde las fiestas, su libre vida sexual y los excesos eran moneda corriente. “Soy un cohete en camino a Marte, camino a la colisión. Soy un satélite fuera de control. Soy una maquina sexual lista para recargar. Como una bomba atómica a punto de estallar”, reza Mercury en uno de los tramos explícitos de la canción.

Un combo único de transgresión y felicidad

La canción que un inicio preocupó a sus compañeros de Queen, más de cuatro décadas después sigue siendo una de las canciones más felices de la historia, según han reportado múltiples estudios. En 2015, un neurocientífico holandés llamado Jacob Jolil publicó las conclusiones de un estudio en el que estudió canciones pop de cinco décadas y aplicó una ecuación, según la cual los temas con ritmos de “alrededor de 150 beats por minuto y letras con contenido positivo generan energía y pensamientos positivos”. Entre las canciones que estudió, ubicó a “Don’t stop me now” como la “más feliz de todas”. Diez años antes, en 2005, una votación popular en el programa de la BBC “Top gear” la ubicó como “la mejor canción para escuchar mientras conducís el auto” de la historia.

La letra

Tonight

I'm gonna have myself a real good time

I feel alive

And the world, I'll turn it inside out, yeah

I'm floating around in ecstasy, so

Don't stop me now

Don't stop me

'Cause I'm having a good time, having a good time

I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger

Defying the laws of gravity

I'm a racing car, passing by like Lady Godiva

I'm gonna go, go, go, there's no stopping me

I'm burnin' through the sky, yeah

200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit

I'm travelling at the speed of light

I wanna make a supersonic man out of you

I'm having such a good time

I'm having a ball

(Don't stop me now) if you wanna have a good time

Just give me a call

'cause I'm having a good time

(Don't stop me now) yes, I'm havin' a good time

I don't wanna stop at all, yeah

I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course

I am a satellite, I'm out of control

I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb

About to whoa-oh, whoa-oh, oh, explode

I'm burnin' through the sky, yeah

200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit

I'm travelling at the speed of light

I wanna make a supersonic woman of you

hey-hey-hey

(Don't stop me, don't stop me, ooh-ooh-ooh) I like it

(Don't stop me, don't stop me) have a good time, good time

(Don't stop me, don't stop me) oh

Let loose, honey, alright

Oh, I'm burnin' through the sky, yeah

200 degrees, that's why they call me Mister Fahrenheit, hey

I'm travelling at the speed of light

I wanna make a supersonic man out of you (hey, hey)

I'm having such a good time

I'm having a ball

(Don't stop me now) if you wanna have a good time (ooh, alright)

Just give me a call

yes, I'm havin' a good time

I don't wanna stop at all