A dos meses de su accidente, Thiago Medina reapareció y contó en qué etapa está su recuperación física

Otro aspecto que impactó en su salud fue la pérdida de peso, algo que generó preocupación mientras estuvo internado. "Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos", detalló, y luego minimizó la importancia estética de las marcas que quedaron en su cuerpo: "Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme".