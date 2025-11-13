Thiago Medina apuntó contra la vidente que habló de su muerte: "Le fallaron las cartas"

Las palabras de la vidente habían generado un escándalo en las redes sociales, donde muchos usuarios la repudiaron por haber anunciado que Thiago no iba a sobrevivir. Sobre ese masivo apoyo, Daniela Celis expresó su gratitud y la magnitud de la contención recibida: “El amor lo vi mucho en la calle y en las redes. Iba día por medio a la Basílica de Luján y me decían un montón de cosas, cuando salía a comprar o a cargar nafta también. Cada persona me daba una palabra de aliento”.

Celis narró el momento en que tomó conciencia de la dimensión de la situación que estaban atravesando: “El mundo entero estaba pendiente y dándonos amor o fuerzas. Fue ahí donde empecé a caer en la dimensión de lo que estaba pasando. La verdad es que no me sentí sola”.

El ex Gran Hermano aseguró que el cariño es “muy lindo” y habló de cómo el afecto lo reconforta en su vida cotidiana. “Yo agarro la bici, me voy al tren y me gusta ponerme a hablar. Ayer me quedé hablando como una hora con una señora en el supermercado. Me alegra el cariño que nos dan, y que hayan orado por mi”, dijo Thiago.

Finalmente, Dani resaltó la contención que rodeó al joven: “La contención que tuvo fue increíble. Creo que hicimos las cosas bien porque el abrazo de tanta gente no sé cómo agradecerlo”. Thiago cerró la entrevista con un mensaje de agradecimiento: “No sé cómo agradecerlo. Cuando salí del hospital y vi a toda la gente me sentí impactado pero me puse contento de saber que hay gente atenta apoyándonos”.