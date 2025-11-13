Thiago Medina apuntó contra la vidente que habló de su muerte: "Le fallaron las cartas"
Durante una entrevista, el ex Gran Hermano habló del apoyo que recibió tras su accidente y también de quiénes aseguraron que podría morir.
A dos meses del grave accidente que sufrió, Thiago Medina dialogó con TN Show sobre su estado actual, el proceso de recuperación y el apoyo incondicional que recibe de su pareja, Daniela Celis.
En medio de su relato sobre el presente personal, el ex Gran Hermano también respondió a la pregunta sobre si piensa iniciar acciones legales contra la vidente que había vaticinado que no sobreviviría a las complicaciones de salud mientras él estaba internado.
El joven fue directo al referirse a la vidente Kiara Ríos: “Hablan por hablar, y para tener un poco de cámara van a decir boludeces”. Thiago aseguró que, una vez que recibió el alta médica, vio el video en el que Ríos anunciaba el peor desenlace para su salud. Sin filtros, Medina se mofó de la predicción fallida: “Le fallaron las cartas”.
Ante la consulta sobre posibles medidas legales, Thiago remarcó que su prioridad es su bienestar: “No voy a tomar acciones legales, ni nada de eso. Que siga hablando de cosas. Yo estoy bien”.
Por su parte, Daniela Celis se refirió al manejo de la información durante el difícil momento: “Yo no lo vi al video en ese momento del accidente. Me habían cortado hasta el Wi-Fi de casa para no hacerme la cabeza, yo estaba muy mal”. Aprovechando el momento para ironizar sobre la credibilidad de la vidente, Celis agregó con tono picante: “Después de esto me parece que no va a trabajar más porque dijo mal la data, ¿qué le pasó?”.
Las palabras de la vidente habían generado un escándalo en las redes sociales, donde muchos usuarios la repudiaron por haber anunciado que Thiago no iba a sobrevivir. Sobre ese masivo apoyo, Daniela Celis expresó su gratitud y la magnitud de la contención recibida: “El amor lo vi mucho en la calle y en las redes. Iba día por medio a la Basílica de Luján y me decían un montón de cosas, cuando salía a comprar o a cargar nafta también. Cada persona me daba una palabra de aliento”.
Celis narró el momento en que tomó conciencia de la dimensión de la situación que estaban atravesando: “El mundo entero estaba pendiente y dándonos amor o fuerzas. Fue ahí donde empecé a caer en la dimensión de lo que estaba pasando. La verdad es que no me sentí sola”.
El ex Gran Hermano aseguró que el cariño es “muy lindo” y habló de cómo el afecto lo reconforta en su vida cotidiana. “Yo agarro la bici, me voy al tren y me gusta ponerme a hablar. Ayer me quedé hablando como una hora con una señora en el supermercado. Me alegra el cariño que nos dan, y que hayan orado por mi”, dijo Thiago.
Finalmente, Dani resaltó la contención que rodeó al joven: “La contención que tuvo fue increíble. Creo que hicimos las cosas bien porque el abrazo de tanta gente no sé cómo agradecerlo”. Thiago cerró la entrevista con un mensaje de agradecimiento: “No sé cómo agradecerlo. Cuando salí del hospital y vi a toda la gente me sentí impactado pero me puse contento de saber que hay gente atenta apoyándonos”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario