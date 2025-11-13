Thiago Medina y Daniela Celis revivieron su separación: "Nos vino bien el tiempo lejos"

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a compartir una entrevista televisiva en La mañana con Moria en la pantalla de El Trece, donde repasaron el proceso de separación que vivieron meses atrás y cómo el accidente que sufrió el joven cambió la dinámica entre ambos. La charla, cargada de emociones, permitió ver una faceta más madura de la pareja que saltó a la fama en Gran Hermano y que hoy busca mantener un vínculo sano por el bienestar de sus hijas gemelas.