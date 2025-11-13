Thiago Medina y Daniela Celis revivieron su separación: "Nos vino bien el tiempo lejos"
Tras el grave accidente que puso en riesgo la vida del exGran Hermano, la pareja habló con Moria Casán sobre su relación actual, la convivencia y el aprendizaje que les dejó la distancia.
Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a compartir una entrevista televisiva en La mañana con Moria en la pantalla de El Trece, donde repasaron el proceso de separación que vivieron meses atrás y cómo el accidente que sufrió el joven cambió la dinámica entre ambos. La charla, cargada de emociones, permitió ver una faceta más madura de la pareja que saltó a la fama en Gran Hermano y que hoy busca mantener un vínculo sano por el bienestar de sus hijas gemelas.
Medina recordó el momento en que decidió poner fin a la relación: “Yo tomé la decisión. La senté en el sillón y le dije que no estábamos bien, que había faltas de respeto y que necesitábamos un tiempo. Fue duro, pero necesario”, relató con sinceridad. Según contó, aunque se mudó de la casa familiar, nunca dejó de visitar a sus hijas. “A las bebés las veía todos los días, eso no se negocia”, aseguró.
Daniela, por su parte, confesó que intuía lo que venía. “Sabía que algo iba a decirme. No estábamos bien, la rutina nos había pasado por encima. Yo trabajaba mucho, él tenía oportunidades con la música y no lográbamos priorizar ni a nosotros ni a las nenas”, explicó. También reconoció que el tiempo separados fue sanador: “Esos cinco meses nos vinieron bien. Aprendimos a respetarnos de otra manera”.
Moria, fiel a su estilo, los incomodó con preguntas directas sobre posibles encuentros íntimos durante la separación. Ambos negaron haber tenido reconciliaciones secretas, aunque Celis admitió que el accidente de Thiago los volvió a acercar emocionalmente: “Aprendimos a valorar más la vida y a acompañarnos desde otro lugar”.
El momento más emotivo llegó cuando Daniela le dedicó palabras cargadas de cariño a su ex: “Te volvería a elegir como papá de mis hijas. Sos un luchador y un gran hombre”. Moria, aprovechando el clima romántico, quiso saber si aún había amor, pero Celis fue cauta: “Hoy priorizamos su salud y el bienestar de las nenas. El futuro dirá si nos reencontramos”.
Pese a los rumores de reconciliación, ambos aseguraron que actualmente no están juntos. Viven bajo el mismo techo por cuestiones familiares, pero dejaron en claro que la prioridad es mantener un ambiente estable para sus hijas. “Nos conocemos demasiado y no queremos confundirnos”, concluyó Daniela, dejando abierta la puerta a una amistad madura y respetuosa.
