Lo cierto es que, de una manera u otra, la actual novia de Mauro Icardi siempre queda en el ojo de la tormenta. Ahora se la vincula al exitoso jugador de Boca, pero hasta hace unos meses atrás se hablaba de otro romance con Franco Deambrosi, piloto argentino oriundo de Ituzaingó que compite en las categorías de la ACTC (TC Pista, TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras).