A lo Milei: la China Suárez despotricó contra el periodismo tras revelarse un nuevo affaire con otro casado
La actriz destiló toda su bronca, luego de que Ángel de Brito insinuara otro casado con quien ella mantuvo un romance. ¿De quién se trata?
Si hay algo que caracteriza el historial amoroso de la China Suárez es la repetición de una misma fórmula que siempre termina en escándalo mediático: lejos de ser un hecho aislado, los vínculos con hombres casados o en pareja se convirtieron en una constante en la vida sentimental de la actriz, alimentando un archivo de polémicas.
En las últimas horas, Ángel de Brito volvió a encender la polémica al revelar que la actriz mantuvo un affaire con un reconocido futbolista argentino, expresando que tiene "ojos lindos" y que su apellido es "algo que hay varias veces en una casa", insinuando un romance furtivo con Leandro Paredes.
Tras ello, la actriz se encendió en bronca y despotricó contra el periodismo argentino, metiendo a todos en la misma bolsa. Algo parecido a lo que suele hacer Javier Milei.
La China Suárez despotricó contra el periodismo tras revelarse un nuevo affaire con otro casado
En redes sociales, la actriz escribió en la tarde de este martes: "Dejen de relacionar mi nombre con gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder. La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree", comenzó, con bronca.
Y añadió: "Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, sino estás con ellos, no obedeces, no pasas sobres, te ensucian", deslizó en redes sociales.
Lo cierto es que, de una manera u otra, la actual novia de Mauro Icardi siempre queda en el ojo de la tormenta. Ahora se la vincula al exitoso jugador de Boca, pero hasta hace unos meses atrás se hablaba de otro romance con Franco Deambrosi, piloto argentino oriundo de Ituzaingó que compite en las categorías de la ACTC (TC Pista, TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras).
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