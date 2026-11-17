"Ojos lindos": la bomba de Ángel de Brito sobre la China Suárez y un futbolista argentino
El conductor lanzó pistas en su programa sobre un supuesto romance de la China Suárez con un jugador casado de la Selección en 2021.
Un verdadero revuelo sacudió al mundo del espectáculo y el deporte luego de que Ángel de Brito lanzara una explosiva versión sobre un supuesto affaire ocurrido en París en 2021 entre la China Suárez y un futbolista argentino, en fechas cercanas al primer acercamiento de la actriz con Mauro Icardi cuando todavía estaba casado con Wanda Nara.
Durante la emisión de su programa de streaming, el conductor deslizó que la actriz, a quien mencionó en clave como "la japonesa", habría mantenido un encuentro con un reconocido futbolista de la Selección Argentina que está casado y que, por aquel entonces, compartía plantel con Icardi.
El rumor comenzó a tomar temperatura horas antes en el ciclo televisivo de Georgina Barbarossa, donde deslizaron que en 2021, en coincidencia con el primer encuentro entre la actriz e Icardi en la capital francesa en pleno estallido del Wandagate, la ex Casi Ángeles también habría estado con otro jugador casado de la Albiceleste.
El juego de pistas de Ángel de Brito sobre la China Suárez
Lejos de esquivar el tema, Ángel de Brito recogió el guante en su ciclo de streaming y dio detalles específicos para que la audiencia adivinara la identidad del deportista involucrado, dejando entrever que se trataría de Leandro Paredes, quien en 2021 vestía la camiseta del París Saint-Germain (PSG):
"Es una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa... Es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa. Lo van a sacar, la gente lo va a sacar. Ojos lindos. Sí, es tal cual, cosa que pasás", deslizó el periodista.
La combinación de pistas —el juego de palabras con el apellido Paredes, la referencia a sus ojos claros y el dato temporal que lo ubica en París junto a Icardi durante el año 2021— encendió de inmediato las redes sociales y volvió a colocar el nombre del mediocampista de la Selección Argentina en el centro de la escena mediática.
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