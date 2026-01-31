A pedido del público, Pedro Aznar sumó una nueva fecha en Buenos Aires
El cantante argentino se prepara para presentar su nuevo concierto "Una noche entre amigos" y la emoción es total.
Pedro Aznar regresa con sus cautivantes presentaciones en una nueva etapa bajo el concepto “Una noche entre amigos”. A través de un show renovado, pero con la esencia característica del entrañable artista para emocionar, cantar y dejarse llevar por una de las voces más legendarias y reconocidas de la música de nuestro país.
Con dos noches agotadas los días 30 y 31 de enero y las últimas localidades a la venta para el 6 de febrero, Pedro Aznar agregó a pedido de sus seguidores una cuarta función en La Trastienda prevista para el 15 de febrero. Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline.
Previamente, el consagrado artista llevará a cabo una gira de verano por la costa argentina donde visitará San Bernardo el día 24 de enero en el Teatro Luz y Fuerza y en Pinamar el 25 de enero en el Teatro de la Torre, ambas localidades se pueden adquirir a través de Entradauno.com. Finalmente, llegará a Mar del Plata, donde la cita será en el Teatro Radio City el 27 de enero y las localidades se encuentran disponibles por Plateanet.com.
Pedro Aznar fue recientemente distinguido como “Personalidad del Vino” en la primera edición de los IWC Wine Industry Awards Argentina, un reconocimiento que celebra su aporte singular a la cultura vitivinícola desde su sensibilidad artística y su profundo conocimiento de esta industria.
Formado como sommelier profesional, con diploma WSET Nivel 3, Aznar continúa explorando este universo que lo apasiona. Tras su primera experiencia con Abremundos, ahora dio un nuevo paso con Akasha, una colección de vinos con identidad mediterránea y espíritu mendocino, desarrollada junto al ingeniero agrónomo Francisco Evangelista, fundador de CrowdFarming Wine.
