A pedido del público, Pedro Aznar sumó una nueva fecha en Buenos Aires

En la primera edición de los IWC Wine Industry Awards Argentina, un reconocimiento que celebra su aporte singular a la cultura del vino desde la sensibilidad artística y el conocimiento profundo de esta industria.

Pedro se formó como sommelier profesional y obtuvo el diploma WSET Nivel 3. Tras su primera experiencia con Abremundos, ahora dió un nuevo paso con Akasha, una colección de vinos con identidad mediterránea y espíritu mendocino. Lo desarrolla en estrecha colaboración con Francisco Evangelista, ingeniero agrónomo y fundador de CrowdFarming Wine.