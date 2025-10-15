"A pesar de ti": la historia de superación de una madre y una hija que llega al cine

El acierto del casting es fundamental para este tipo de drama psicológico-romántico. Allison Williams (Morgan) y Mckenna Grace (Clara) son las elegidas para dar vida a este conflicto generacional, y el tráiler ya ha revelado la potencia y profundidad de sus interpretaciones. Acompañadas por talentos como Dave Franco y Mason Thames, la película se nutre de rostros capaces de transmitir la montaña rusa emocional que Hoover plasmó en papel.

La adaptación, que se estrenará en cines en octubre de 2025, es una promesa de cine conmovedor e inteligente, que invita a la audiencia a adentrarse en ese giro emocional que define el desenlace de la historia y a confirmar que, incluso en la más profunda tragedia, la esperanza y el amor pueden surgir a pesar de todo.