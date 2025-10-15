La palabra de Nicolás Behringer tras coronarse campeón de La Voz Argentina: "Intenté no llorar"
Luego de ser elegido como el ganador del certamen, el joven habló con Diego Poggi y reveló sus sensaciones posteriores a una noche inolvidable.
La gran final de La Voz Argentina 2025 consagró a Nicolás Behringer como el flamante campeón del reality, bajo la guía de Luck Ra, quien se convirtió en coach ganador en su debut dentro del programa. A pocas horas de obtener la victoria, el joven -que antes compartía su arte en la vía pública- habló por primera vez tras su triunfo.
En una charla en vivo con Diego Poggi, Behringer expresó su emoción por el reconocimiento y el apoyo del público, en una noche cargada de emociones que marcó un antes y un después en su carrera. "Es una locura, no caigo, yo creo que están celebrando todos y yo estoy perdido en el espacio", comenzó el joven cantante y sumó: "Estoy muy feliz, siento mucha alegría por lo que me está pasando y por la gente que me estuvo apoyando que lo pedía un montón".
A lo largo de su paso por el certamen, Nicolás logró destacarse con su carisma, su talento vocal y la conexión que generó con el público. Lejos de quedarse con lo material, el joven remarcó el valor del camino recorrido: "Siento que el mayor premio es el proceso. Todo lo que aprendés ahí... Ganamos todos", sostuvo Behringer.
Finalmente, al describir cómo vivió la final, compartió con honestidad sus sensaciones internas: "Yo estaba con tantas emociones que no pasaba ninguna, en un momento dije 'una emoción más y colapso', intenté no llorar".
¿Qué premios recibió Nicolás Behringer?
Además del reconocimiento nacional, el ganador de esta edición de La Voz Argentina se llevó un premio económico de 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0km y un contrato discográfico con Universal Music.
El podio de los coaches ganadores:
Con esta victoria, Luck Ra se suma al listado de artistas que lograron llevar a un participante a la cima del certamen:
-
Soledad Pastorutti (2012, 2021, 2022)
Ricardo Montaner (2018)
Luck Ra (2025)
Ganadores de La Voz Argentina – Edición por edición
- 2012 – Gustavo Corvalán (Team Soledad)
-
2018 – Braulio Assanelli (Team Montaner)
2021 – Francisco Benítez (Team Soledad)
2022 – Yhosva Montoya (Team Soledad)
2025 – Nicolás Behringer (Team Luck Ra)
