La palabra de Nicolás Behringer tras coronarse campeón de La Voz Argentina: "Intenté no llorar"

¿Qué premios recibió Nicolás Behringer?

Además del reconocimiento nacional, el ganador de esta edición de La Voz Argentina se llevó un premio económico de 70 millones de pesos, un Volkswagen Tera 0km y un contrato discográfico con Universal Music.

El podio de los coaches ganadores:

Con esta victoria, Luck Ra se suma al listado de artistas que lograron llevar a un participante a la cima del certamen:

Soledad Pastorutti (2012, 2021, 2022)

Ricardo Montaner (2018)

Luck Ra (2025)

Ganadores de La Voz Argentina – Edición por edición

2012 – Gustavo Corvalán (Team Soledad)

– Gustavo Corvalán (Team Soledad) 2018 – Braulio Assanelli (Team Montaner)

2021 – Francisco Benítez (Team Soledad)

2022 – Yhosva Montoya (Team Soledad)

2025 – Nicolás Behringer (Team Luck Ra)