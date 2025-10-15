"Bridgerton" vuelve a Netflix: la temporada 4 contará con un personaje clave de la primera

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Anuncio de fecha de estreno | Netflix

El personaje de la temporada 1 de "Bridgerton" que vuelve a la serie de Netflix

A lo largo de sus temporadas, "Bridgerton" se caracterizó por el cambio de protagonistas y miembros del elenco, entre aquellos que se fueron y aquellos que llegaron. De hecho, una de las heridas que, por el momento continúa abierta para los fans es la ausencia de Regé-Jean Page, quien le dio vida al duque de Hastings en la primera temporada, pero para la segunda ya no regresó.

Sin embargo, si hay alguien que no falla a esta serie y que ya aseguró que su idea es estar presente siempre que la historia lo permita es Jonathan Bailey. El actor interpreta al Vizconde Bridgerton, el mayor de los ocho hermanos y, además, es uno de los personajes más queridos de la serie.

Anthony bridgerton

“Nunca he sido alguien que diga: ‘Gracias, adiós’. No está en mi naturaleza”, dijo en una reciente entrevista. Incluso sin ser el protagonista, su compromiso con Bridgerton sigue intacto: “Siento un orgullo fraternal real cuando la hago”.

En tanto, quien todavía resta por confirmar su regreso es Phoebe Dynevor, la actriz que le dio vida a Daphne. Si bien desde la tercera temporada ella no es tenida en cuenta por la producción, en varias ocasiones manifestó su deseo de regresar a la serie. No obstante, lo cierto es que por el momento se desconoce si para la cuarta parte y la boda de su hermano estará presente.

daphne bridgerton