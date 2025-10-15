"Bridgerton" vuelve a Netflix: la temporada 4 contará con un personaje clave de la primera
La cuarta temporada de "Bridgerton" protagonizada por Luke Thompson llega a Netflix el próximo 2026 con un personaje clave. Los detalles.
El fenómeno Bridgerton es la demostración magistral de cómo la literatura romántica puede trascender su género para convertirse en una mega-producción televisiva de alcance global. La serie de Netflix, impulsada por la visión audaz de Shonda Rhimes y fundamentada en los encantadores y profundos libros de Julia Quinn, no es simplemente una historia de época; es una celebración del deseo, la pasión y la intriga social.
De hecho, la excelencia de la serie radica en su capacidad para combinar el rigor estético de la Regencia—con su opulencia en vestuario, sus bailes de salón y sus reglas de decoro—con una perspectiva moderna e inclusiva sobre el romance, haciendo que las luchas internas y los anhelos de sus personajes sean increíblemente cercanos.
La genialidad de Quinn reside en haber creado a los hermanos Bridgerton, cada uno con una personalidad distinta, pero unidos por la búsqueda del amor verdadero. La adaptación ha sabido traducir esa profundidad literaria en una producción pasional y encantadora, donde cada temporada se siente como un viaje inmersivo en la vida de un nuevo protagonista. La serie utiliza el escándalo susurrado por Lady Whistledown y la tensión palpable entre los protagonistas para construir un clímax emocional que es, a la vez, liberador y conmovedor. Es un universo que seduce tanto por su belleza superficial como por la intensidad de los sentimientos que esconde debajo del terciopelo y el encaje.
La serie ha elevado los estándares de las producciones de época, haciendo de la seducción un arte paciente y sofisticado. La dedicación al detalle—desde la elección de la música clásica con arreglos pop hasta la química innegable de sus parejas protagónicas—ha cimentado a Bridgerton como una franquicia que honra el espíritu animado y a menudo conmovedor de las novelas de Quinn. Es un recordatorio de que las grandes historias de amor, ambientadas siglos atrás, siguen siendo el motor más poderoso de la narrativa.
La maquinaria del ton sigue girando y la anticipación ya se centra en la llegada de la cuarta temporada, que enfocará su atención en el soñador Benedict Bridgerton, encarnado por el carismático Luke Thompson. Sin embargo, la próxima temporada traerá consigo una sorpresa que avivará la nostalgia: nos reencontraremos con un personaje clave de la primera temporada, cuya presencia se espera que impacte en el desarrollo de la nueva trama central. Este regreso no solo promete añadir una capa de intriga a la historia de Benedict, sino que también reforzará los lazos que unen las distintas narrativas de la saga.
El personaje de la temporada 1 de "Bridgerton" que vuelve a la serie de Netflix
A lo largo de sus temporadas, "Bridgerton" se caracterizó por el cambio de protagonistas y miembros del elenco, entre aquellos que se fueron y aquellos que llegaron. De hecho, una de las heridas que, por el momento continúa abierta para los fans es la ausencia de Regé-Jean Page, quien le dio vida al duque de Hastings en la primera temporada, pero para la segunda ya no regresó.
Sin embargo, si hay alguien que no falla a esta serie y que ya aseguró que su idea es estar presente siempre que la historia lo permita es Jonathan Bailey. El actor interpreta al Vizconde Bridgerton, el mayor de los ocho hermanos y, además, es uno de los personajes más queridos de la serie.
“Nunca he sido alguien que diga: ‘Gracias, adiós’. No está en mi naturaleza”, dijo en una reciente entrevista. Incluso sin ser el protagonista, su compromiso con Bridgerton sigue intacto: “Siento un orgullo fraternal real cuando la hago”.
En tanto, quien todavía resta por confirmar su regreso es Phoebe Dynevor, la actriz que le dio vida a Daphne. Si bien desde la tercera temporada ella no es tenida en cuenta por la producción, en varias ocasiones manifestó su deseo de regresar a la serie. No obstante, lo cierto es que por el momento se desconoce si para la cuarta parte y la boda de su hermano estará presente.
