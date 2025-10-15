El papá de L-Gante aseguró que en el entorno de su hijo "son todos delincuentes"

El padre del artista agregó que su hijo no firma los contratos; es Maxi el Brother quien lo hace, señalando una supuesta soberbia por parte del representante que no lo "cuida artístiscamente". Prosi criticó la gestión del management, aludiendo a que "dejan siempre todo para último momento".

La crítica escaló a una grave acusación de índole financiera y judicial. Miguel Ángel Prosi aseguró que surgen "inconvenientes financieros que Elián no tenía idea" y lanzó una fuerte aseveración contra ambos colaboradores: “Payarola y Maxi el Brother son dos delincuentes y tengo pruebas, que me denuncien y citen”.

Finalmente, el padre del músico cuestionó la reciente noticia sobre la nueva denuncia de amenazas contra su hijo por parte de Torres: “Ellos me hablan al pedo y quieren mentir. Ahora se habla de una nueva denuncia contra mi hijo por amenazas a Torres y es una barbaridad”.