Cruce picante entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: el feroz ida y vuelta
Paloma Silberberg habló de las infidelidades del futbolista y deslizó que “para mí sí pasó algo” con la conductora, que respondió tajante: “Yo no miento”.
La expareja de Nicolás González, jugador de la Selección Argentina, Paloma Silberberg, volvió a referirse a su polémica separación del futbolista, y en medio de sus declaraciones apuntó indirectamente contra Sabrina Rojas, quien había sido vinculada al jugador en los meses previos a la ruptura. La conductora, lejos de quedarse en silencio, respondió con firmeza.
En diálogo con Puro Show, Silberberg habló sin filtros sobre el final de su relación con González, marcado por los rumores de infidelidad. “No fue fácil, llegó un momento en el que toqué fondo, sentí que cosas muy feas que no quiero ni decirlas, no tenía ganas de vivir. No sé si con una depresión, pero con una angustia muy grande, muy grande”, reconoció la joven al describir cómo atravesó los primeros meses tras la separación.
La exnovia del jugador explicó que, pese a las versiones que la rodeaban, intentó salvar la pareja: “Fue todo muy de un día para el otro, veníamos bien, de golpe mal, no pudimos remontarlo y a mí me dolía muchísimo porque había dejado por segunda vez todo. Aposté todo, literalmente todo o nada, y fue nada”.
Con tono reflexivo, añadió: “Siempre pasaban cosas, no sé si tan público como esto que pasó, que ya dije que no fue el motivo, que fueron otras cosas. A veces se toman la peli de ser infieles, están todas las minas atrás de los jugadores. Te da un poco de bronca, cuidaba lo mío, se fue de las manos, mucho no lo pude cuidar, era celosa con motivos”.
Cuando fue consultada directamente por el supuesto vínculo entre González y Sabrina Rojas, no esquivó la respuesta: “No hablé y no me interesa hablar. La mejor si me la llegó a cruzar en algún lado, pero no es que necesito hablar con ella. No hay una cuenta pendiente”. Aunque enseguida dejó una frase que reavivó la polémica: “Para mí sí (pasó algo), no lo sé, ya está, ya pasó un montón, pero para mí sí”.
El mismo programa buscó la palabra de Sabrina Rojas, quien prefirió cerrar el tema con un tono tajante. “No voy a frenar para hablar de no me acuerdo cómo se llama, ya está, no”, lanzó la conductora, visiblemente molesta. Y concluyó: “No voy a hablar más, no tengo idea, yo ya aclaré y es como seguir aclarando y hablando de algo que no sucedió, no. Yo no miento”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario