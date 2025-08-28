¡A pura emoción! Nico Occhiato empezó una colecta en vivo para una señora y recaudó millones: "¡Qué locura!"
Rita fue a "Nadie dice nada" a contar su situación y el conductor organizó una colecta solidaria con la que, en cuestión de minutos, recuadó millones.
En medio de la disputa mediática por las vistas con Migue Granados, Nico Occhiato conmovió a sus seguidores y a la audiencia de Nadie Dice Nada (Luzu TV) con una noble acción. El conductor, conocido por su estilo vibrante y cercano, protagonizó un momento que se volvió viral cuando una mujer llamada Rita le reveló que su casa tenía el techo destruido y necesitaba una reconstrucción.
Sin dudarlo, Occhiato le pidió a la mujer su CBU y alias para realizar una colecta solidaria. La respuesta de sus seguidores fue inmediata y arrolladora, superando todas las expectativas. Para sorpresa de todos, la colecta recaudó una cifra millonaria en tan solo unas horas.
El conductor bromeó con la situación, diciendo: "Si está mi viejo mirando (que ayude)", ya que su padre tiene un corralón de materiales de construcción. Mientras la mujer actualizaba la aplicación y veía la cifra aumentar, su reacción conmovió a todo el equipo de Luzu y a los espectadores. "Ay, no, no", expresó Ángela Torres al ver la emoción de Rita. La mujer rompió en llanto, y su emoción se extendió a sus familiares y al equipo del programa quienes lograron algo impensado.
Nico Occhiato, visiblemente conmovido, anunció la cifra que habían logrado recaudar: "¡No! ¡5 millones de pesos! Gracias". El conductor no podía creer lo que estaba pasando. "Qué locura lo que acaba de pasar. Esta es la magia de este programa, pero a otro nivel. Gracias", agregó.
Minutos más tarde, el monto subió a 6 millones de pesos y Rita, conmovida por la solidaridad de la gente, pidió que dejaran de donar ya que con dicha cantidad podía resolver su problema. El momento se volvió viral en las redes sociales, demostrando el poder de la conexión y la generosidad de los streamers con su audiencia que los sigue desde el comienzo.
