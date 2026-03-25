Netflix: de qué trata "Jugar con fuego", la atrapante miniserie de 10 capítulos que es un éxito garantizado
Su historia de drama y romance atrapa la atención de los espectadores. Tiene 10 episodios y a Jason Day como protagonista. Descubrí de qué trata.
En la era del streaming, las series breves se convirtieron en un imán para quienes buscan historias intensas y atrapantes sin tener que ver muchos capítulos. Plataformas como Netflix, HBO y Disney+ apostaron fuertemente por este tipo de contenido, dando espacio a tramas que mezclan suspenso, emoción y giros inesperados.
Un claro ejemplo es “Jugar con fuego”, una ficción latinoamericana que combina romance y drama en solo 10 episodios, logrando enganchar al público desde el primer capítulo. Su realización le permitió destacarse en festivales internacionales, obteniendo premios por dirección y diseño artístico en los New York Festival TV & Film Awards 2020.
Andrés Marroquín fue el director de esta serie, que cuenta con capítulos de alrededor de 40 minutos diseñados para mantener al público pegado al sillón. Estrenada en Netflix en 2019, una de las claves que explica su éxito en la plataforma es la inclusión de grandes actores, entre los que se destaca Jason Day.
De qué trata "Jugar con fuego"
Esta serie brasilera narra la llegada de Fabrizio, un hombre seductor, al Eje Cafetero colombiano, donde su presencia despierta emociones intensas y provoca conflictos inesperados entre quienes lo rodean.
Su influencia recae especialmente sobre tres mujeres de gran posición económica, incluyendo a Martina y su hija Andrea, quienes se ven envueltas en una red de celos, pasión y secretos que podrían transformar por completo sus vidas.
Reparto de "Jugar con fuego"
- Jason Day (Fabrizio Ramírez)
- Margarita Rosa de Francisco (Martina Gaiani de Jaramillo)
- Carlos Ponce (Jorge Jaramillo)
- Gaby Espino (Camila Peláez de Miller)
- Laura Perico (Andrea Jaramillo Gaiani)
- Alejandro Aguilar (Gildardo)
- Tony Plana (Peter Miller)
Tráiler de "Jugar con fuego"
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