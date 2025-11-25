A qué hora dan este martes MasterChef Celebrity: qué pasa hoy en la gala
El reality culinario de Telefe cada vez está más apasionante: tras una jornada de karaoke, nuevas sorpresas llegan al ciclo que conduce Wanda Nara.
Con la sorpresiva eliminación de Walas a mitad de semana, MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesa un punto de inflexión clave. El quinto concursante ya dejó su lugar y la competencia se endurece para el grupo restante que, este lunes, tuvo una noche alocada de karaoke.
Los participantes del certamen culinario vuelven a la acción este martes, en lo que será una gala de "última chance", cuyo propósito principal es dar una oportunidad final a los participantes que tuvieron un desempeño bajo durante las galas de la semana para evitar la temida Gala de Eliminación.
De esta manera, competirán las celebridades que no lograron subir al balcón durante las galas previas y, por lo tanto, llevan puesto el delantal negro. Si no se salvan en esta gala de "última chance", los participantes van directo a la gala donde un competidor queda afuera del reality.
Quiénes se fueron hasta ahora de MasterChef Celebrity
- Jorge "Roña" Castro
- Pablo Lescano (abandono voluntario por compromisos laborales)
- Esteban Mirol
- Diego "Peque" Schwartzman
- Luis Ventura
- Guillermo "Walas" Cidade
- Valentina Cervantes (abandono voluntario, aunque aún sigue saliendo al aire)
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
