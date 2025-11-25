Insólito: quién es el ex de Wanda Nara que ingresa a MasterChef a reemplazar a Maxi López
En Intrusos (América) dieron a conocer la identidad de la expareja de la conductora que se sumará de manera temporal al reality culinario de Telefe.
La presencia de Maxi López dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) continúa generando comentarios y un fuerte impacto entre la audiencia. Debido a esta notoriedad, la producción del ciclo culinario analizó alternativas para cubrir su ausencia durante su viaje a Europa y volvió a surgir el nombre de alguien ligado al pasado sentimental de Wanda Nara.
Durante la emisión de Intrusos (América TV), Paula Varela aportó información exclusiva sobre quién sería el encargado de tomar el lugar del exfutbolista mientras él acompañe el nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson, actualmente transitando su octavo mes de embarazo.
"La pregunta sería, ¿sale un ex de Wanda y entra otro ex? Ex por ex es la apuesta de MasterChef", expresó la panelista al iniciar su explicación. Luego añadió: "En el programa el protagonismo que ha tomado Maxi López gustó mucho y es una de las cosas que más funciona es su participación".
Posteriormente, Varela confirmó que el elegido es el cantante L-Gante, quien ocupará el puesto de Maxi durante el tiempo en que esté fuera del país: "El que está cerrado para ingresar en lugar de Maxi López, que después tal vez vuelve, es L-Gante".
Ante este panorama, el conductor Adrián Pallares aportó más detalles sobre la organización del ciclo: "Maxi viajaría el 5 de diciembre por lo cual todavía tiene tiempo de dejar programas grabados y volvería el 5 de enero".
Por su parte, Rodrigo Lussich analizó cómo podría influir esto en la dinámica del certamen: "O sea el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones es porque gana MasterChef. No es data, yo entiendo eso".
En cuanto al vínculo entre Wanda Nara y L-Gante, su relación llegó a su fin en abril de 2025, tras un nuevo acercamiento previo. Tras confirmar la ruptura, ambos dejaron de seguirse en redes sociales y decidieron continuar por caminos separados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario