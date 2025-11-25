Insólito: quién es el ex de Wanda Nara que ingresa a MasterChef a reemplazar a Maxi López

Por su parte, Rodrigo Lussich analizó cómo podría influir esto en la dinámica del certamen: "O sea el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones es porque gana MasterChef. No es data, yo entiendo eso".

En cuanto al vínculo entre Wanda Nara y L-Gante, su relación llegó a su fin en abril de 2025, tras un nuevo acercamiento previo. Tras confirmar la ruptura, ambos dejaron de seguirse en redes sociales y decidieron continuar por caminos separados.

