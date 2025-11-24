A qué hora ver hoy lunes el "karaoke" de MasterChef Celebrity: qué artista estará presente

El reality de Telefe, conducido por Wanda Nara y supervisado por su exigente jurado de chefs, continúa en el arranque de semana, con una emisión bastante particular: la promo lanzada por el canal anuncia el desembarco del "karaoke" de MasterChef, con la presencia de Ariel Puchetta, vocalista del exitoso grupo de cumbia Ráfaga.