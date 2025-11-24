A qué hora ver hoy lunes el "karaoke" de MasterChef Celebrity: qué artista estará presente
En lo que sin dudas será una emisión especial, el reality culinario que conduce Wanda Nara se prepara para un gran desafío de cocina... y de oídos.
Tras la reciente eliminación de Walas, el quinto competidor en dejar las cocinas el pasado miércoles, MasterChef Celebrity marca un punto de inflexión. La competencia, que ya superó la especulación de una emisión "extra" el viernes y respeta su habitual descanso de fin de semana, se prepara para su próxima gala este lunes feriado.
El reality de Telefe, conducido por Wanda Nara y supervisado por su exigente jurado de chefs, continúa en el arranque de semana, con una emisión bastante particular: la promo lanzada por el canal anuncia el desembarco del "karaoke" de MasterChef, con la presencia de Ariel Puchetta, vocalista del exitoso grupo de cumbia Ráfaga.
De esta manera, el certamen culinario promete nuevos desafíos que continuarán elevando la vara de la exigencia, aunque con un toque musical en esta oportunidad. Se espera que la gala de este lunes esté cargada de emociones y sorpresas para los participantes que buscan mantenerse en carrera.
Quiénes se fueron hasta ahora de MasterChef Celebrity
- Jorge "Roña" Castro
- Pablo Lescano (abandono voluntario por compromisos laborales)
- Esteban Mirol
- Diego "Peque" Schwartzman
- Luis Ventura
- Guillermo "Walas" Cidade
- Valentina Cervantes (abandono voluntario, aunque aún sigue saliendo al aire)
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
