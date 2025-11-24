Una prueba técnica llena de risas en MasterChef: el insólito raviolón de Miguel Ángel Rodríguez
El actor presentó una versión fallida del icónico Raviolón Nino Bergese y provocó una reacción inesperada entre Betular, Martitegui y Donato, que no ocultaron su sorpresa.
La última emisión de MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más comentadas de la semana. En una noche cargada de exigencia técnica, los famosos debieron preparar el clásico Raviolón Nino Bergese, un plato célebre por su delicadeza y por la dificultad de encapsular una yema cruda dentro de una pieza de pasta perfecta.
Los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular explicaron que el reto exigía precisión absoluta, ya que el resultado recién se revelaría al momento de cortar la pasta en la degustación. En medio de presentaciones prolijas y otras no tan logradas, quien se llevó todas las miradas fue Miguel Ángel Rodríguez. El actor llegó con un raviolón completamente distinto al esperado: plano, duro y con poco relleno, muy lejos del punto ideal.
Apenas lo vio, el jurado reaccionó con una mezcla de desconcierto y humor, generando un momento televisivo desopilante. Las comparaciones no tardaron en llegar, y Betular lanzó una de las frases más comentadas de la noche al asegurar que parecía “un panqueque” o incluso “una pascualina”, marcando de inmediato el tono de la devolución.
Los chefs remarcaron la dificultad del desafío, pero coincidieron en que la preparación de Rodríguez estaba muy por debajo del estándar requerido. “Tenés que esperar que a otro le vaya peor”, le advirtió Betular con ironía mientras revisaban la consistencia del plato. La escena rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios compartieron fragmentos del momento y destacaron la reacción unánime del jurado ante la peculiar creación.
La gala definió a los participantes que avanzaron al balcón: Julia Calvo, Marixa Balli, Sofi Martínez, Cachete Sierra, Susana Roccasalvo y Sofi Gonet, quienes lograron superar el exigente desafío técnico. El resto deberá reenfocarse para competir nuevamente en la gala de última chance, donde el nivel de exigencia promete ser aún mayor.
Entre tanto, el raviolón de Miguel Ángel quedó instalado como uno de los momentos más divertidos de la temporada, demostrando que MasterChef no solo ofrece tensión culinaria, sino también momentos inolvidables y llenos de humor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario