Una prueba técnica llena de risas en MasterChef: el insólito raviolón de Miguel Ángel Rodríguez

Los chefs Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular explicaron que el reto exigía precisión absoluta, ya que el resultado recién se revelaría al momento de cortar la pasta en la degustación. En medio de presentaciones prolijas y otras no tan logradas, quien se llevó todas las miradas fue Miguel Ángel Rodríguez. El actor llegó con un raviolón completamente distinto al esperado: plano, duro y con poco relleno, muy lejos del punto ideal.