A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity
De la mano de Wanda Nara y los exigentes jurados, el reality culinario prepara una nueva gala con sorpresas y mucha tensión.
Con el reciente adiós de Esteban Mirol, quien se convirtió en el segundo eliminado tras no convencer al jurado con su plato agridulce, la vara de MasterChef Celebrity se elevó drásticamente, y el programa estrella de Telefe se prepara para una nueva gala.
El reality de cocina avanza, dejando claro que solo el talento, la precisión y la creatividad mantendrán a los famosos a salvo. Como siempre, reina la incertidumbre sobre cuándo y en qué horario sale el programa, debido a los constantes cambios en la programación del canal de las pelotas.
La experiencia de la última gala de eliminación, cuyo desafío de cocina agridulce representó la picante dualidad de la lucha por la permanencia, ha dejado una lección clara: el jurado no perdona errores. Ahora, los concursantes que siguen en carrera deberán enfrentar una nueva semana de desafíos culinarios, intentando superar la presión y mostrar su mejor nivel.
El objetivo central de todos los participantes es uno solo: obtener el pase directo al balcón. Evitar el delantal gris se vuelve fundamental para no quedar, una vez más, con un pie fuera de la competencia y seguir en la carrera por el título de MasterChef Celebrity.
Con todo este contexto, y tras el inicio de la semana televisiva con el programa del domingo, el reality culinario continúa este martes en su horario habitual de las 22 horas, siempre con la conducción de Wanda Nara y los exigentes jurados.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario