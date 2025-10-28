Telefe saca del aire una vez más a MasterChef Celebrity: qué pasó ahora
El canal de las pelotas levanta otra vez el reality culinario y el público ya empieza a manifestar su enojo.
Después de una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity, el público comenzó a mostrarse molesto con la producción de Telefe por la decisión de sacar del aire el reality culinario sin previo aviso.
Es que este domingo, el programa fue levantado por el canal de las pelotas, ya que fueron las elecciones legislativas y la programación se extendió.
“Hoy no va a haber MasterChef Celebrity. No se enojen conmigo, es lo único que les pido, ni con Tefi Russo. No hay MasterChef porque están con la cobertura de las elecciones”, confirmó Grego Rossello durante la transmisión de Reaccionamos en vivo, donde siguen la competencia a través de YouTube y Twitch.
De esta manera, la esperada noche de última chance salió al aire finalmente el lunes, mientras que este martes un famoso abandonó el certamen por decisión del jurado.
Sin embargo, cuando todo parecía volver a la normalidad, Telefe decidió sacar del aire, una vez más, el reality. Por lo que la rutina del programa conducido por Wanda Nara se verá alterada.
Telefe levanta MasterChef Celebrity: por qué
La productora decidió suspender la transmisión de MasterChef Celebrity porque tienen los derechos de Copa Libertadores y jueves, Racing juega ante Flamengo el partido de vuelve por la semifinal del torneo más importante del continente, desde las 21:30, cubriendo así el habitual horario del certamen de cocina.
Por esa razón, el canal de las pelotas decidió suspender la salida al aire del ciclo que conduce Wanda Nara, en un nuevo cambio a raíz de la agenda deportiva.
Después de este evento deportivo, el reality culinario volverá a su horario habitual y en los próximos días el prime time retomará su horario habitual, continuando con la competencia que está más caliente que nunca y ninguno de los famosos quiere ser eliminado en esta instancia.
