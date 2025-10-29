Por qué hoy miércoles no dan MasterChef Celebrity en Telefe
El reality culinario otra vez se queda sin aire, en un nuevo cambio de programación que tiene desconcertados a los fans.
Cuando el público esperaba que la rutina de MasterChef Celebrity regresara a la normalidad tras el caos de la programación electoral, Telefe decidió volver a modificar su grilla y el reality culinario tampoco se emitirá este miércoles 29 de octubre.
La decisión se suma a la reciente cancelación del programa del domingo, que fue levantado sin previo aviso para extender la cobertura de las Elecciones Legislativas Nacionales. Dicha suspensión obligó a que la esperada "noche de última chance" se realizara recién el lunes, y la gala de eliminación se llevara a cabo el martes, cuando Esteban Mirol tuvo que despedirse.
El desconcierto por el cambio ya había sido confirmado por figuras cercanas a la producción, como Grego Rossello, quien el domingo informó a la audiencia que el ciclo no salía al aire. "Hoy no va a haber MasterChef Celebrity. No se enojen conmigo... No hay MasterChef porque están con la cobertura de las elecciones”, indicó.
No obstante, esta nueva interrupción de la emisión del miércoles vuelve a alterar la continuidad del programa conducido por Wanda Nara y genera una renovada molestia entre los fanáticos, quienes ven cómo se frustra una vez más el calendario habitual del reality.
Por qué Telefe no pasa MasterChef Celebrity este miércoles
Telefe decidió suspender la transmisión de MasterChef Celebrity porque tienen los derechos de Copa Libertadores y jueves, Racing juega ante Flamengo el partido de vuelve por la semifinal del torneo más importante del continente, desde las 21:30, cubriendo así el habitual horario del certamen de cocina.
Por esa razón, el canal de las pelotas decidió suspender la salida al aire del ciclo que conduce Wanda Nara, en un nuevo cambio a raíz de la agenda deportiva.
Después de este evento deportivo, el reality culinario volverá a su horario habitual, continuando con la competencia que está más caliente que nunca y ninguno de los famosos quiere ser eliminado en esta instancia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario