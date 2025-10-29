Por qué hoy miércoles no dan MasterChef Celebrity en Telefe

Por qué Telefe no pasa MasterChef Celebrity este miércoles

Telefe decidió suspender la transmisión de MasterChef Celebrity porque tienen los derechos de Copa Libertadores y jueves, Racing juega ante Flamengo el partido de vuelve por la semifinal del torneo más importante del continente, desde las 21:30, cubriendo así el habitual horario del certamen de cocina.

Por esa razón, el canal de las pelotas decidió suspender la salida al aire del ciclo que conduce Wanda Nara, en un nuevo cambio a raíz de la agenda deportiva.

Después de este evento deportivo, el reality culinario volverá a su horario habitual, continuando con la competencia que está más caliente que nunca y ninguno de los famosos quiere ser eliminado en esta instancia.