La reacción viral del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al probar las cookies de Sofía Gonet
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de comentarios y reacciones de los usuarios.
El hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández probó las cookies de Sofía Gonet y se largó a llorar, generando un divertido momento familiar que rápidamente se volvió viral. La grabación se difundió en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de ocurrencias, convirtiéndose en tendencia en Argentina.
En el video, Valentina presenta las galletitas a sus hijos, Olivia y Benjamín: “A ver, ¿qué hay? ¿Qué vamos a probar? Las cookies de la Reini, de Sofi son”, se la escucha decir mientras se prepara la prueba de sabor.
Al instante, el más pequeño grita y la modelo intenta calmarlo: “No llores, ahí agarrás. ¿Qué cookie querés?”. Todos toman una galletita, pero el nene no puede evitar romper en llanto tras probarla. Olivia, en cambio, aprobó el sabor con un entusiasta “Es un 100”.
El video explotó en las redes sociales, generando cientos de comentarios y memes. Entre las reacciones más repetidas se leyeron: “¿Por qué lloraba? jajaja", “Cuando sos un bebé millonario y te pasas los canjes por el traste jajaja”, “Él es todo natural, no finge”, y “Son espantosas, los chicos no mienten”. La publicación se convirtió en un verdadero fenómeno, con miles de usuarios compartiendo y comentando la divertida reacción del pequeño Benjamín.
¡Benjamín cumplió 2 años! Las fotos más tiernas del hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes
Benjamín, el pequeño hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, celebró su segundo cumpleaños. Para la ocasión, sus padres organizaron una fiesta familiar con temática futbolera en su hogar en Londres, Inglaterra, pero lo que despertó cientos de suspiros fue un carrusel de fotos mostrando distintos momentos de Benjamín durante estos dos años que subió su mamá y en el cuál expresó su emoción: “Felices 2 años al príncipe de mi vida. Dos años de sonrisas, juegos, abrazos y mucha travesura. Sos pura alegría y cada día con vos es una increíble. Gracias por hacernos tan felices con tu ternura y ocurrencias. Te amamos infinito”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario