La reacción viral del hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández al probar las cookies de Sofía Gonet

¡Benjamín cumplió 2 años! Las fotos más tiernas del hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes

Benjamín, el pequeño hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, celebró su segundo cumpleaños. Para la ocasión, sus padres organizaron una fiesta familiar con temática futbolera en su hogar en Londres, Inglaterra, pero lo que despertó cientos de suspiros fue un carrusel de fotos mostrando distintos momentos de Benjamín durante estos dos años que subió su mamá y en el cuál expresó su emoción: “Felices 2 años al príncipe de mi vida. Dos años de sonrisas, juegos, abrazos y mucha travesura. Sos pura alegría y cada día con vos es una increíble. Gracias por hacernos tan felices con tu ternura y ocurrencias. Te amamos infinito”.