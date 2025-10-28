A qué hora dan hoy martes la gala de eliminación en MasterChef Celebrity
Un famoso será el elegido por el jurado para abandonar el reality culinario y eso mantiene a todos expectantes.
MasterChef Celebrity ya conquistó el corazón del público y ahora todos esperan ansiosos ver lo que pasa en el reality de Telefe. Los famosos se esfuerzan programa a programa por mejorar y poder conquistar al jurado con sus platos.
La competencia está cada vez más picante y ya nadie quiere quedarse afuera del juego, por lo que los participantes tratan de dar lo mejor de sí para que todo salga como ellos lo planean.
Este martes es un programa más que especial, ya que el concurso conducido por Wanda Nara sufrirá la eliminación de un concursante.
La semana pasada quedó eliminado el ex boxeador Jorge "Roña" Castro y ahora uno más deberá dejar las cocinas. El lunes, en la gala de "última chance", Emilia Attias fue quien más se lució en una competencia sobre preparaciones turcas y fue elegida por el jurado para ir al balcón de los salvados.
En esta etapa de definición quedaron en la cuerda floja y deberán lucirse para continuar en competencia: La Reini, Momi Giardina, Esteban Mirol, Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López, Cachete Sierra, Turco Husain, La Joaqui, Julia Calvo, Ian Lucas y Sofi Martínez. El desafió del día será la preparación de un plato agridulce. Entre ellos estará el que deba dejar el delantal para irse por la puerta de atrás.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la preparación que hacen los participantes.
