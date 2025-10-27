A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity
El programa que conduce Wanda Nara en Telefe se prepara para una nueva gala, luego de ser cancelado este domingo por a las elecciones.
Los seguidores de MasterChef Celebrity se quedaron esperando la gala de salvación este domingo, ya que a pesar de que Telefe había confirmado previamente la emisión, el reality culinario fue cancelado a último momento debido a la extensión de la cobertura de las Elecciones Legislativas Nacionales.
La decisión, que generó confusión en la audiencia acostumbrada a los constantes cambios de programación del canal, se tomó para priorizar la agenda electoral, reemplazando el ciclo de cocina por la emisión de Por el Mundo, con Marley.
Sin embargo, la espera llega a su fin. Según anunció el propio canal, MasterChef Celebrity regresa a su pantalla este lunes 28 de octubre para retomar su horario habitual.
La cita para la nueva gala de salvación, clave antes de una nueva eliminación, es a las 22:00 horas, tal como estaba programado originalmente.
Con esta confirmación, Telefe busca calmar la incertidumbre generada en el prime time y consolidar el reality culinario tras la inestabilidad horaria reciente.
Con la conducción de Wanda Nara y el ya clásico jurado, la nueva edición del programa gastronómico viene siendo un éxito de rating tras sus dos primeras semanas. Ya tuvo, además, la primera eliminación, cuya víctima fue "Roña" Castro; y el abandono de Pablo Lescano, que fue reemplazado por Walas.
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
