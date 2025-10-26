Qué pasó este domingo con MasterChef Celebrity en Telefe
El programa que conduce Wanda Nara había sido anunciado para este domingo, pese a las elecciones, pero fue levantado para sorpresa y malestar de los fans.
Los televidentes de Telefe y en especial los fans de MasterChef Celebrity se mostraron nuevamente decepcionados por los movimientos del canal, que había ratificado la gala de este domingo, pese a que se celebraban las elecciones legislativas a nivel nacional, pero finalmente el programa no tuvo aire.
La vuelta del reality culinario, que debía consolidar la franja horaria tras el éxito de La Voz Argentina y Gran Hermano, se ha visto empañado por constantes e inesperados cambios de programación, incluso con cancelaciones, como ocurrió el pasado miércoles con el partido de Racing por la Copa Libertadores.
En medio de esta inestabilidad horaria, se le sumó este domingo la duda generalizada de la audiencia sobre si iba a haber programa en simultáneo con las Elecciones Legislativas Nacionales. Por caso, el domingo en que se realizaron las elecciones bonaerenses el pasado 7 de septiembre, el canal de las pelotas levantó La Voz Argentina.
Pese a la confusión generada por el calendario electoral, el reality había confirmado su emisión para este domingo, y en su horario habitual de las 22, para la última gala de salvación previo a la próxima eliminación.
Pero, finalmente las cocinas nunca fueron encendidas. Posiblemente alertado por una posible baja de audiencia, Telefe decidió suspender la emisión del programa de cocina, y en su lugar estuvo Por el Mundo, con Marley.
"¡Debido a la extensión de la programación electoral, #MasterchefCelebrity se reprogramó para mañana!", anunciaron durante el stream de Telefe.
Cuándo vuelve MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
