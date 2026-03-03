A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity y cómo sigue el reality de cocina
El programa culinario que conduce Wanda Nara se prepara para una gala especial, mientras siguen las dudas con la programación de Telefe.
La grilla de Telefe se reacomoda en este movido inicio del 2026, ya que pese al debut de la nueva temporada de Gran Hermano, el canal de las pelotas ha decidido blindar su prime time manteniendo a MasterChef Celebrity en competencia, aunque con un formato mucho más dinámico y compacto que pone a prueba la paciencia de los fanáticos.
Este martes 3 de marzo, el reality de cocina más famoso del país se emitirá en su nuevo horario de las 21:30 horas, como viene ocurriendo desde el regreso de la casa más famosa del país; y contando con apenas 45 minutos de aire antes de entregarle el mando a Santiago del Moro y sus "hermanitos".
Esta reducción horaria responde a la estrategia del canal para sostener el encendido alto durante toda la noche, acelerando el ritmo de las hornallas a medida que se acerca el gran final de la competencia culinaria.
En tanto, la emisión de este martes no será una más. Con el anuncio de Telefe advirtiendo que "el gran beneficio es uno solo: evitar el delantal negro", los participantes se enfrentarán a una jornada de máxima presión.
Según el adelanto oficial, los "gritos, la tensión y el trabajo en equipo" serán los protagonistas de una noche donde cualquier error puede significar quedar a un paso de la eliminación definitiva.
En la recta final del certamen, cada minuto cuenta (literalmente), y los cocineros deberán demostrar que pueden ejecutar platos de alta gastronomía bajo un reloj que corre más rápido que nunca.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 21,30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
