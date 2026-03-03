A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity y cómo sigue el reality de cocina

En la recta final del certamen, cada minuto cuenta (literalmente), y los cocineros deberán demostrar que pueden ejecutar platos de alta gastronomía bajo un reloj que corre más rápido que nunca.

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 21,30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.