Dolor por la muerte de María Rosa Fugazot: así la despidieron los famosos

Para concluir su dedicatoria, la conductora remarcó la huella imborrable que la fallecida dejó tanto en sus afectos cercanos como en la platea. "Fue una mujer que supo ganarse el cariño de todos los que la conocieron y del público. Gracias por tantas risas, tantas charlas, tantos recuerdos y tanto cariño. Descansá en paz, querida María Rosa. Te voy a extrañar mucho, hijita de tu corazón para siempre", cerró de forma muy sentida.

Por su parte, Carmen Barbieri brindó declaraciones ante las cámaras del ciclo televisivo "Desayuno Americano" y admitió encontrarse sumida en una enorme desolación por el desenlace de su colega. "Era cariñosa y buena compañera además de ser una artista increíble. Una de las más grandes. Creo que ella se fue con la muerte de René, fue un golpe durísimo y creo que trabajaba tanto por eso... para tapar", analizó la capocómica con total franqueza respecto al estado anímico de Fugazot.

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En perfecta sintonía con ese diagnóstico se expresó Ana Acosta, quien compartía cartelera teatral con ella en la actualidad, convalidando las expresiones de Barbieri sobre el trasfondo emocional de la intérprete. "Quedó muy frágil luego de lo de René. Lo maravilloso era que se subía al escenario y lo deba todo pero era una forma de escapar de esa realidad tan triste", confesó respecto a la entrega profesional que demostraba arriba de las tablas a pesar de las adversidades.

A su vez, el productor Gustavo Sofovich, descendiente del recordado Gerardo, apeló a sus redes sociales para colgar un mensaje escueto pero colmado de un profundo afecto familiar en conmemoración de la actriz. "Te vas de gira mi negra. Te amé, te amo y te voy a amar siempre", plasmó en su perfil digital para homenajearla.

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Desde la Asociación Argentina de Actores también utilizaron sus canales oficiales para visibilizar el pesar colectivo que embarga a la institución por la partida de una de sus afiliadas más ilustres. "Honró cada uno de los espacios que transitó con talento y amor por su trabajo", señalaron de forma contundente en el comunicado institucional emitido a las pocas horas del deceso.

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Luly Drozdek, quien ostentó la fortuna de entablar un vínculo laboral y entablar vivencias junto a ella, se sumó a las dedicatorias con un escrito que reflejó su desconsuelo. "Mi corazón no puede aguantar la tristeza. Una gran actriz y persona se fue… Tuve el honor de que seas mi soñada Mabel en mi primera Peli. Mientras que escribía ese papel protagónico te pensé… te soñé y me acompañaste desde el principio. Gracias por acompañarme en este sueño desde el primer día. Te voy a extrañar muchísimo", exteriorizó con sincera gratitud.

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Finalmente, Lorena Paola recurrió de igual modo a sus plataformas virtuales para canalizar sus sentimientos y dejarle un último saludo a su colega de profesión. "Negra hermosa, te nos fuiste de gira. Inmensa ,talentosa y guerrera, se te va a extrañar mucho. Sé que ahora estás con René y eso sirve de consuelo para los que nos quedamos", reflexionó para concluir la cadena de afecto.