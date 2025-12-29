A qué hora estrena el último episodio de Stranger Things en Netflix

Parte 1: Estrenada el pasado 26 de noviembre .

Estrenada el pasado . Parte 2: Llegó a las pantallas el 25 de diciembre , como regalo de Navidad.

Llegó a las pantallas el , como regalo de Navidad. Parte 3: El gran final se reservó para este 31 de diciembre.

Sin embargo, lo más llamativo es el horario elegido para el desenlace. Esto es porque Netflix programó el estreno de los episodios finales a las 22:00 hs -Argentina-, justo antes de la medianoche, permitiendo que los fans de todo el mundo reciban el Año Nuevo viviendo el clímax de la historia de Hawkins. Este capítulo final no será un episodio convencional: se confirmó que la serie cierra con una pieza cinematográfica que dura un total de 2 horas, un tiempo necesario para atar todos los cabos sueltos y dar el adiós definitivo a uno de los fenómenos más grandes de la historia del streaming.