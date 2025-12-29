David Kavlin sufrió un infarto: cuál es la alerta que pasó por alto y cómo está su salud

El valor de saber frenar a tiempo

Más allá del diagnóstico médico, el caso de David Kavlin pone el foco en la sobreexigencia a la que se somete el profesional moderno. Entre sus responsabilidades en radio y televisión, sus libros y las constantes giras, el periodista reconoció que no le daba respiro a su cuerpo. En este contexto, otro fragmento del comunicado del club cobra una vigencia fundamental: “Decir ‘me voy de la cancha’ no es abandonar, es cuidarse”. Esta frase resalta que la verdadera valentía reside en reconocer el propio límite antes de que ocurra una tragedia.