David Kavlin sufrió un infarto: cuál es la alerta que pasó por alto y cómo está su salud
El periodista se recupera tras haber sido operado de urgencia por sufrir un infarto y un paro cardíaco, por lo que ahora salió a la luz cómo lo podría haber evitado.
El reciente y grave problema de salud que sufrió el periodista David Kavlin continúa siendo tema de conversación, no solo por la crudeza de su relato, sino por las lecciones que deja sobre el cuidado personal. Tras haber sobrevivido a un infarto y a un paro cardíaco, los detalles que rodearon ese fatídico momento adquieren una dimensión distinta, especialmente al analizar un mensaje que circuló poco antes de la tragedia y que hoy resuena como una advertencia silenciosa pero contundente.
Todo ocurrió el sábado 27 de diciembre, mientras Kavlin disfrutaba de un partido de pádel en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj. Bajo un sol abrasador y con los termómetros marcando unos sofocantes 34 grados, el cuerpo del comunicador no resistió. La institución, consciente de los riesgos que implicaba realizar actividad física con ese clima, había difundido un comunicado que, tras el incidente, cobró un sentido estremecedor. “Con estas temperaturas, el cuerpo pasa factura rápido”, indicaba el texto oficial, remarcando la importancia de priorizar la salud por sobre la competencia deportiva.
La Salud y un llamado a la prudencia frente al esfuerzo físico
El mensaje del club funcionaba como un recordatorio vital para todos sus socios, instando a las personas a prestar atención a las señales de alerta que envía el organismo. Entre las recomendaciones principales, el comunicado enfatizaba: “Hidratarse antes, durante y después. Bajar la intensidad. Hacer descansos. Si se sienten diferentes, paren”. Estas palabras, que en su momento parecieron una sugerencia general, se transformaron en una descripción casi exacta de lo que Kavlin ignoró antes de desplomarse en la cancha.
El propio periodista fue brutalmente honesto al describir la gravedad de su situación. En sus primeras declaraciones tras ser estabilizado por los médicos, no utilizó rodeos para explicar lo que sintió aquel día: "Llegué muerto", confesó, evidenciando que el paro cardíaco fue una situación límite. Aunque su esposa aclaró posteriormente que el calor no fue el disparador único, ya que el infarto se produjo por una arteria obstruida casi por completo, la combinación de una patología preexistente con las condiciones climáticas y el estrés laboral resultó ser un cóctel explosivo.
El valor de saber frenar a tiempo
Más allá del diagnóstico médico, el caso de David Kavlin pone el foco en la sobreexigencia a la que se somete el profesional moderno. Entre sus responsabilidades en radio y televisión, sus libros y las constantes giras, el periodista reconoció que no le daba respiro a su cuerpo. En este contexto, otro fragmento del comunicado del club cobra una vigencia fundamental: “Decir ‘me voy de la cancha’ no es abandonar, es cuidarse”. Esta frase resalta que la verdadera valentía reside en reconocer el propio límite antes de que ocurra una tragedia.
Actualmente, mientras el periodista se encuentra en proceso de recuperación y a la espera de nuevos procedimientos médicos, su historia sirve como un espejo para muchos. El episodio en el Club Náutico Hacoaj demostró que las advertencias institucionales no son simples formalidades, sino herramientas de prevención que pueden salvar vidas. Como bien concluía aquel mensaje premonitorio, el deporte es salud, pero lo primordial siempre es asegurar el regreso a casa.
