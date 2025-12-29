Alejandro Sanz le fue infiel a su ex Candela Márquez con la persona menos pensada
A dos meses de su separación de la actriz española, se hizo oficial con quién le fue infiel el cantante. Conocé todos los detalles.
A dos meses de haber puesto fin a su noviazgo, los ecos de la separación entre el cantante Alejandro Sanz y la actriz Candela Márquez han vuelto a cobrar fuerza, esta vez con detalles que llegan directamente desde el viejo continente. Aunque en un principio se intentó mantener el hermetismo, una serie de filtraciones exponen una trama de desconfianza y presuntos engaños que habrían dinamitado el vínculo de la pareja española.
La información surgió durante una conversación entre el periodista Juan Etchegoyen y su colega Roberto Antolín, quien desde España aportó datos reveladores sobre la crisis. Según Antolín, el comportamiento del intérprete de "Corazón Partío" fue un factor determinante en el desenlace: “Él es bastante inestable con sus relaciones y ahora la ruptura de la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez tiene que ver con una infidelidad y tengo detalles para dar de lo sucedido”, sentenció el cronista, encendiendo las alarmas en el mundo del espectáculo.
El relato de lo ocurrido sugiere que la ruptura no fue amistosa. Al parecer, la actriz ya arrastraba inseguridades que la llevaban a vigilar los movimientos del artista de manera constante. Sobre este punto, el periodista español afirmó: “Ahora ella está en Valencia pasando las fiestas y a mi me dicen que hablará en las próximas semanas de lo que vivió y ella tenía la sospecha desde siempre que él le era infiel y le mandaba mensajes a periodistas para preguntarles dónde andaba su novio. Alejandro Sanz le fue infiel con quién él dice que es una amiga y es famosa”.
A pesar de que sectores de la prensa sugirieron que Márquez podría haber buscado un beneficio profesional al estar con el músico, Antolín desestimó estas versiones, defendiendo la trayectoria de la actriz a nivel global. Sin embargo, enfatizó que el carácter de ella jugó un rol central en los roces cotidianos: “Candela es muy celosa y sospechaba de esto y no encontró en él alguien para el juego del amor. Se dijo que ella era una interesada para dar un salto como actriz pero no es cierto porque ella es muy famosa en diferentes partes del mundo”.
La situación actual de la expareja es de una tensión evidente. Mientras Sanz intenta dejar atrás un año complejo, marcado por acusaciones públicas que no llegaron a prosperar legalmente, su exnovia parece estar lista para contar su verdad. “Alejandro tiene muchos defensores en España y ha sido un año duro después de lo de la denuncia de esa fan que habló en televisión y destapó un supuesto escándalo que no fue real. Candela ha dejado constancia que sufrió una infidelidad”, explicó Antolín.
El futuro sentimental del cantante ya es objeto de nuevas especulaciones, ya que el rumor de una nueva mujer en su vida cobra fuerza tras el quiebre con Márquez. En el cierre de su intervención, el periodista concluyó que la actriz no tiene dudas sobre lo ocurrido: “Todo esto que te cuento no está confirmado pero son los rumores. La relación se terminó por un engaño y Candela está segurísima que le fue infiel Alejandro. Hasta ahora no trascendió el nombre de manera oficial pero hay sospechas y cuando tenga la información bien atada lanzaré el nombre pero puede ser la próxima novia del cantante porque él está perdidamente enamorado de esta mujer”.
